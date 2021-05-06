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Вчера, 16:22

Предприятиям Среднего Урала не хватает почти 10 тыс. подсобных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области за январь-июнь 2023 года по 154 профессиям (должностям) отмечен неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100). Об этом говорится в материалах регионального департамента по труду и занятости населения.

В частности, больше всего на предприятиях региона не хватает подсобных рабочих (неудовлетворенный спрос на рабочую силу — 9 тыс. 794 человека), водителей автомобиля (4 тыс. 238), кондукторов (4 тыс. 197), уборщиков производственных и служебных помещений (3 тыс. 605) и инспекторов (2 тыс. 290).

В свою очередь, избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 10) в регионе отмечено по 47 профессиям. В том числе — по должностям машиниста (кочегара) котельной (избыточное предложение — 908 человек), экономиста (840), техника (645), юриста (533) и менеджера (217).
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