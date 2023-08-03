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Предприятиям Среднего Урала не хватает более 6 тыс. водителей и 5,5 тыс. кондукторов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области за январь-сентябрь 2023 года по 205 профессиям (должностям) отмечен неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100). Об этом говорится в материалах регионального департамента по труду и занятости населения.

В частности, больше всего на предприятиях региона не хватает подсобных рабочих (неудовлетворенный спрос на рабочую силу — 13 тыс. 117 человек), водителей автомобиля (6 тыс. 035), кондукторов (5 тыс. 505), уборщиков производственных и служебных помещений (4 тыс. 968) и уборщиков территорий (3 тыс. 137).

В свою очередь, избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 10) в регионе отмечено по 61 профессии. В том числе — по должностям экономиста (1 тыс. 200 человек), техника (1 тыс. 031), юриста (833) и менеджера (332).
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