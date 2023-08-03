Предприятиям Среднего Урала не хватает более 6 тыс. водителей и 5,5 тыс. кондукторов

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области за январь-июнь 2023 года по 154 профессиям (должностям) отмечен ...06.05.2021 Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен ...19.10.2015 Число вакансий в строительных организациях Свердловской области снизилось на 71%
В январе-сентябре 2015 года в Свердловской области заявленная потребность предприятий в работниках составила 130 тыс. ...19.10.2015 Число вакансий в строительных организациях Свердловской области снизилось на 71%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2015. В январе-сентябре 2015 года в Свердловской области заявленная потребность предприятий в ...10.09.2012 Уровень безработицы в городе Березовском составил 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. За 8 месяцев 2012 года в центр занятости в Березовском за содействием в поиске ...