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Дефицит кадров в России к марту 2024 года составит почти 4 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. К концу 2023 году кадровый дефицит в России составлял порядка 3 млн человек, а в настоящий момент этот показатель приближается к 4 млн. Об этом сегодня рассказала руководитель направления «Аналитика рынка труда» компании «Апрайт» член Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Екатерина Сподина в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Для сравнения: в 2022 году данный показатель был на уровне 1 млн человек. «Объем потребностей в рабочем персонале вырос тысячекратно», — резюмировала Е. Сподина, отметив тенденцию, согласно которой российские регионы начали активно привлекать сотрудников из других территорий РФ (в том числе и вахтовым методом), вследствие чего уровень зарплат в различных регионах начал постепенно выравниваться.

В Свердловской области ежемесячно ротируется 125 тыс. вакансий, около 50% из которых относятся к рабочему персоналу. Медианная зарплата таких работников на Среднем Урале в настоящее время составляет 60 тыс. руб. За год она выросла на 17%. Медианная зарплата линейных руководителей и инженеров разных профилей составляет 79 тыс. руб. В 2023 года она выросла на 19%.
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