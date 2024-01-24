Дефицит кадров в России к марту 2024 года составит почти 4 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере ...21.09.2023 Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей
УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...16.06.2023 Медианная зарплата в России превысила 40 тыс. рублей
УрБК, Москва, 16.06.2023. По итогам 2022 года медианная заработная плата в России выросла на 14,3%, до 40 тыс. 368 руб. ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...12.01.2022 Медианная зарплата в России выросла до 35 тыс. рублей
УрБК, Москва, 12.01.2022. Медианная зарплата в России в 2021 году выросла на 17% по сравнению с предыдущим годом и ...