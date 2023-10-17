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Кадровый голод и моногорода

Кадровый голод и моногорода За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом 2021 года этот показатель вырос на 60%. При этом, согласно данным на 1 апреля 2023 года, в свердловских моногородах насчитывалось 4,6 тыс. безработных.

Сейчас в Свердловской области насчитывается 17 монопрофильных городов. Согласно исследованию hh.ru, за девять месяцев 2022 года в них было открыто 30,9 тыс. вакансий, а за аналогичный период 2021 года — 28,4 тыс. При этом большая часть предложений о работе приходится на Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск.

При этом, по данным департамента по труду и занятости Свердловской области, в моногородах по состоянию на 1 апреля 2023 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4 тыс. 607 человек (на 1 апреля 2022 года — 5 тыс. 439 человек). Уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,77% (на 1 апреля 2022 года — 0,89%).

Сейчас, по данным ведомства, в целом по региону на 17 октября официально зарегистрировано 12 тыс. 772 безработных, а уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 0,61%.

Эксперты hh.ru отмечают, что за два года сильнее всего выросло число вакансий в Красноуральске (+142%), Карпинске (+99%) и Краснотурьинске (+80%).

В настоящее время наиболее востребованными специалистами в моногородах Свердловской области являются продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех актуальных вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%) и разнорабочие (3,5%).

Впрочем, рост числа вакансий фиксируется не только в моногородах. Так, в Екатеринбурге этот показатель, согласно данным сервиса «Авито Работа», в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличился на 139%.

При этом лидерами по приросту вакансий за год стали профессиональные сферы «Курьерская доставка» (рост в 5,3 раза), «Домашний персонал» (4,9), «Такси» (4,6), «Банки и инвестиции» и «Управление персоналом» (по 3,2).

Что касается рабочих профессий, сильнее всего за год увеличилось число вакансий по следующим специальностям: фасовщик (в 2,2 раза), водитель погрузчика (2,1), токарь (2).

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков отмечает, что в условиях повышенного спроса на кадры работодатели стали чаще предлагать соискателям практически моментальное трудоустройство и выход на работу на следующий день.

«Это отличный способ увидеть сотрудника в действии, оценить его навыки и умение адаптироваться в реальной рабочей обстановке. Более того, тенденция срочного найма помогает оперативно закрыть потребность бизнеса в необходимых кадрах, что обеспечивает непрерывность рабочего процесса. А согласие кандидата свидетельствует о его заинтересованности и высокой мотивации», — отмечает Дмитрий Пучков.

Так или иначе, пока проблема с кадровым голодом на предприятиях стоит все еще остро и тенденция, которая превалирует на рынке труда в течение всего 2023 года, не меняется — главенствует позиция соискателя. При этом уровень конкуренции работодателей за потенциальные кадры стремительно растет.
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