Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом 2021 года этот показатель вырос на 60%, говорится в исследовании hh.ru.



По данным hh.ru, за девять месяцев 2022 года в моногородах региона было открыто 30,9 тыс. вакансий, за тот же период 2021 года — 28,4 тыс. При этом большая часть предложений о работе приходится на Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск.



Согласно исследованию, за два года сильнее всего выросло число вакансий в Красноуральске (+142%), Карпинске (+99%) и Краснотурьинске (+80%).



В настоящее время наиболее востребованными специалистами в моногородах Свердловской области являются продавцы-консультанты и кассиры (10,3% от всех актуальных вакансий), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%) и разнорабочие (3,5%).



Отмечается, что в исследование попали 17 муниципальных образований, официально входящих в перечень монопрофильных.