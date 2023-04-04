Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. ...04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%
Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило ...16.06.2022 Число вакансий для летней подработки на Среднем Урале выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. С начала мая этого года в Свердловской области открылось около 60 вакансий для летней ...12.07.2021 Число вакансий в сфере гостеприимства на Среднем Урале за год выросло на 214%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области в сфере «Туризм, гостиницы, ...