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23.01.2024

В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«По состоянию на 1 декабря 2023 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 3 тыс. 549 человек (на 1 декабря 2022 года — 5 тыс. 347 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,59% (на 1 декабря 2022 года — 0,88%)», — говорится в сообщении.

За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 1,8 тыс. человек.
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