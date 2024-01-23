В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В свердловских моногородах насчитывается 3,7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

Число безработных в свердловских моногородах за год снизилось на 1,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В свердловских моногородах насчитывается 4,6 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

В свердловских моногородах насчитывается 14,3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...

В свердловских моногородах насчитывается более 14 тыс. безработных

Число безработных в свердловских моногородах за год выросло почти на 20 тыс. человек

В свердловских моногородах насчитывается 26,4 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...