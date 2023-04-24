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Число безработных в свердловских моногородах за год снизилось на 1,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В свердловских моногородах насчитывается 3,7 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«По состоянию на 1 октября 2023 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 3 тыс. 747 человек (на 1 октября 2022 года — 5 тыс. 555 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,63% (на 1 октября 2022 года — 0,92%)», — говорится в сообщении.

За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 1,8 тыс. человек.
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