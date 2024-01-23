В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных

В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«По состоянию на 1 мая 2024 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 3000 человек (на 1 мая 2023 года — 4566 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,50% (на 1 мая 2023 года — 0,77%)», — говорится в сообщении.



За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 1,6 тыс. человек.