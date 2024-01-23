УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных

В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«По состоянию на 1 мая 2024 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 3000 человек (на 1 мая 2023 года — 4566 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,50% (на 1 мая 2023 года — 0,77%)», — говорится в сообщении.

За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 1,6 тыс. человек.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 13:26 В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

23.01.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

10.11.2023 Число безработных в свердловских моногородах за год снизилось на 1,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В свердловских моногородах насчитывается 3,7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

24.04.2023 В свердловских моногородах насчитывается 4,6 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В свердловских моногородах насчитывается 4,6 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

22.06.2021 В свердловских моногородах насчитывается более 14 тыс. безработных

В свердловских моногородах насчитывается 14,3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (429)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18