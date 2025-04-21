В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,4 тыс. безработных. Об этом говорится в ...22.05.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных
В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...22.05.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в ...23.01.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...10.11.2023 Число безработных в свердловских моногородах за год снизилось на 1,8 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В свердловских моногородах насчитывается 3,7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...