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В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.

«По состоянию на 1 июня 2025 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 2 тыс. 504 человека (на 1 июня 2024 года — 2 тыс. 889 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,42% (на 1 июня 2024 года — 0,48%)», — говорится в сообщении.

За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 385 человек.
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