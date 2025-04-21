В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.



«По состоянию на 1 июня 2025 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 2 тыс. 504 человека (на 1 июня 2024 года — 2 тыс. 889 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,42% (на 1 июня 2024 года — 0,48%)», — говорится в сообщении.



За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 385 человек.