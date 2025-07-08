Число безработных в свердловских моногородах в год снизилось на 400 человек

УрБК, Екатеринбург. 08.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...21.04.2025 В свердловских моногородах насчитывается 2,4 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,4 тыс. безработных. Об этом говорится в ...22.05.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных
В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...22.05.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3 тыс. безработных. Об этом говорится в ...23.01.2024 В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В свердловских моногородах насчитывается 3,5 тыс. безработных. Об этом говорится в ...