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Число безработных в свердловских моногородах в год снизилось на 400 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.

«По состоянию на 1 июля 2025 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 2 тыс. 445 человек (на 1 июля 2024 года — 2 тыс. 843 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,41% (на 1 июля 2024 года — 0,48%)», — говорится в сообщении.

За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 398 человек.
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