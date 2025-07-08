Число безработных в свердловских моногородах в год снизилось на 400 человек

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В свердловских моногородах насчитывается 2,5 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости населения.



«По состоянию на 1 июля 2025 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 2 тыс. 445 человек (на 1 июля 2024 года — 2 тыс. 843 человека). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,41% (на 1 июля 2024 года — 0,48%)», — говорится в сообщении.



За год число безработных в свердловских моногородах снизилось на 398 человек.