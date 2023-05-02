УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:00

Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области

У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом. У 15% заработок вырос, а у 68% остался на прежнем уровне. Об этом сообщается в опросе hh.ru.

В целом по Уральскому федеральному округу о падении зарплат рассказали 16% респондентов, по России — 20%. О росте доходов — 19% и 20% соответственно.

Чаще всего о повышении заработка сообщали представители отраслей «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%), «Закупки» (27%), «Наука, образование» (25%). О снижении — представители розничной торговли (38%), менеджеры по продажам и медики (по 29%).

Мужчины чаще женщин сообщали о повышении зарплаты — 21% против 18%. Рост доходов более характерен для молодых сотрудников: заработок вырос у 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. В категории от 55 лет такой ответ давали только 11% респондентов.

Добавим, что по итогам апреля средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 59 тыс. 406 руб., средняя ожидаемая — 50 тыс. 187 руб.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:41 Со снижением зарплат столкнулись 16% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. У 16% жителей Свердловской области весной 2023 года уровень заработной платы снизился ...

02.05.2023 Четверть жителей Свердловской области столкнулись с задержкой зарплаты в прошлом году

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В течение 2022 года 26% жителей Свердловской области столкнулись с задержкой зарплаты. ...

26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников

В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...

26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...

30.07.2021 В Свердловской области 83% работающих жителей недовольны своей зарплатой

Согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru, 83% жителей Свердловской области недовольны своей заработной ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (529)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18