«МегаФон» и СберМобайл стали техпартнерами в развитии телеком-сервисов

УрБК, Москва, 07.02.2024. «МегаФон» и MVNO-оператор связи СберМобайл заключили соглашение о технологическом партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Партнерство начнется с работы СберМобайла на сетях «МегаФона» в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе.



Далее «МегаФон» предоставит всю необходимую инфраструктуру для работы СберМобайла в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока.



Стороны, опираясь на партнерскую сеть, которая охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях, намерены развивать для абонентов СберМобайла более выгодные условия международного роуминга.



Развитие спам-защиты, кибербезопасность и M2M-технологии, развитие набора комплексных услуг для b2b-клиентов СберМобайла — от создания под этим брендом виртуальных АТС до интегрированных с CRM-платформами заказчиков решений омниканальных коммуникаций — тоже в фокусе внимания партнеров.



«В «МегаФоне» знают, как эффективно развивать бизнес виртуального оператора связи. На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota. Cотрудничество со СберМобайл открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов», — отметил директор по работе с операторами связи и роумингу «МегаФона» Александр Шинкарев.



Генеральный директор СберМобайла Сергей Волков сообщил, что одним из главных критериев при выборе мобильного оператора является стабильная безопасная связь, и СберМобайл в 2024 году намерен увеличить инвестиции в этом направлении.



«Мы должны быть готовы к внедрению технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий «МегаФона» и СберМобайл сделает все это возможным», — пояснил Сергей Волков.