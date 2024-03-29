В Екатеринбурге в рамках международной туристской выставки «Лето-2024» пройдут Дни регионов Северного Кавказа
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В рамках международной туристской выставки «Лето-2024», которая состоится 17 и 18 мая в Екатеринбурге, пройдут Дни регионов Северного Кавказа. Для этого разработан целый комплекс мероприятий, нацеленный на популяризацию отдыха на территории ряда регионов Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации туризма (УАТ).
Так, организаторы запланировали проведение пресс-конференции и брифинга с участием руководителей и представителей отраслевых министерств республик Северного Кавказа. Также в рамках выставки пройдет комплекс мероприятий при участии диаспор, направленный на широкую аудиторию: гастрономический конкурс и фестиваль северокавказской кухни, открытие фотовыставки «Кабардино-Балкария покоряет сердца», а также ряда презентаций и мастер-классов для туристских агентств УрФО.
Также теме усиления туристского обмена между республиками Северного Кавказа и Уральского федерального округа будет посвящена вторая часть пленарного заседания в рамках международной туристской выставки «Лето-2024».
«Мы отмечаем рост интереса со стороны уральских туристов к республикам Северного Кавказа, а также увеличение объема авиаперевозок, в том числе по направлению Кавказские Минеральные Воды и Махачкала. Возникающие вопросы со стороны туристов по специфике этих регионов и необходимость ознакомить с традициями и культурой Кавказа жителей УрФО натолкнули нас на идею проведения данного мероприятия в рамках международной туристской выставки «Лето-2024». Уверен, что это мероприятие будет интересно как профессионалам туротрасли, так и многочисленным жителям и гостям Екатеринбурга», — рассказал президент УАТ Михаил Мальцев.
Напомним, что в этом году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий до 13 мая, введенным в регионе антитеррористической комиссией Свердловской области и региональным оперативным штабом 23 марта, выставка «Лето-2024» была перенесена
на более поздние даты.