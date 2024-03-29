УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:44

В Екатеринбурге в рамках международной туристской выставки «Лето-2024» пройдут Дни регионов Северного Кавказа

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В рамках международной туристской выставки «Лето-2024», которая состоится 17 и 18 мая в Екатеринбурге, пройдут Дни регионов Северного Кавказа. Для этого разработан целый комплекс мероприятий, нацеленный на популяризацию отдыха на территории ряда регионов Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Уральской ассоциации туризма (УАТ).

Так, организаторы запланировали проведение пресс-конференции и брифинга с участием руководителей и представителей отраслевых министерств республик Северного Кавказа. Также в рамках выставки пройдет комплекс мероприятий при участии диаспор, направленный на широкую аудиторию: гастрономический конкурс и фестиваль северокавказской кухни, открытие фотовыставки «Кабардино-Балкария покоряет сердца», а также ряда презентаций и мастер-классов для туристских агентств УрФО.

Также теме усиления туристского обмена между республиками Северного Кавказа и Уральского федерального округа будет посвящена вторая часть пленарного заседания в рамках международной туристской выставки «Лето-2024».

«Мы отмечаем рост интереса со стороны уральских туристов к республикам Северного Кавказа, а также увеличение объема авиаперевозок, в том числе по направлению Кавказские Минеральные Воды и Махачкала. Возникающие вопросы со стороны туристов по специфике этих регионов и необходимость ознакомить с традициями и культурой Кавказа жителей УрФО натолкнули нас на идею проведения данного мероприятия в рамках международной туристской выставки «Лето-2024». Уверен, что это мероприятие будет интересно как профессионалам туротрасли, так и многочисленным жителям и гостям Екатеринбурга», — рассказал президент УАТ Михаил Мальцев.

Напомним, что в этом году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий до 13 мая, введенным в регионе антитеррористической комиссией Свердловской области и региональным оперативным штабом 23 марта, выставка «Лето-2024» была перенесена на более поздние даты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2024 В кластере «Домна» прошла конференция «Екатеринбург. Лето-2024»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В креативном кластере «Домна» 29 марта прошла конференция «Екатеринбург. Лето-2024». ...

27.03.2024 Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет ...

16.02.2024 Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет ...

12.05.2014 Путин объявил о создании министерства по развитию Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства РФ создать министерство по развитию Северного ...

21.01.2011 Государство РФ инвестирует в курорты Северного Кавказа порядка 60 миллиардов рублей

Порядка 60 миллиардов рублей составит объем государственных инвестиций в курорты Северного Кавказа, сообщил ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (400)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18