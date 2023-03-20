Цены не пускают за рубеж

Ограниченный выбор зарубежных туристических направлений в совокупности с ростом цен из-за ослабления курса рубля привел к уменьшению спроса на отдых за границей среди уральцев. Турпоток стал ниже даже у недорогих и популярных стран вроде Турции. Среди внутренних направлений сохраняется интерес к отдыху в столичных городах, на южных курортах, в кавказских здравницах, соседствующих со Свердловской областью регионах. Также востребован отдых в странах СНГ. Глубина бронирования по туристическим направлениям растет, а на самые популярные становится сложно приобрести тур и взять номер в гостинице «в последний момент». Обо всем этом рассказали сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге представители Уральской ассоциации туризма (УАТ) и профильных министерств кавказских регионов.
Президент УАТ Михаил Мальцев сообщил, что сейчас из Екатеринбурга и других городов Уральского федерального округа доступны четыре основных международных направления дальнего зарубежья: Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд. Для этих стран прорабатываются вопросы об увеличении числа доступных для прямых перелетов городов.
Член правления УАТ Ольга Коршун добавила, что для Таиланда уже появились уникальные полетные программы. Набирают популярность, хотя и уступают вышеупомянутой четверке, Мальдивы. В дополнение к полетным программам из уральских городов в качестве хаба активно используется Москва.
Однако в ассоциации отмечают, что турпоток в зарубежье стал меньше. М. Мальцев признал, что из-за отсутствия альтернатив ожидал роста числа отдыхающих в Турции. Но даже там наблюдалось снижение, хотя эта страна и остается самым популярным заграничным морским курортом.
В первую очередь тенденция объясняется ростом цен. О. Коршун добавила, что некоторые туристы боятся отмен рейсов, хотя со стороны авиаперевозчиков поводов для таких опасений нет.
Слова представителей УАТ подтверждаются ранее представленными данными о росте цен на отдых в Турции
и за рубежом в целом
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Более доступными остаются республики бывшего СССР. В текущем году самой популярной оказалась Армения, особенно после того как появились дополнительные рейсы в Ереван.
«Учитывая высокий текущий курс доллара люди все равно считают деньги. А нашим уральским туристам необходим морской климат, морской воздух. Им нужно отдохнуть и если не купаться в теплом море, то хотя бы подышать. Поэтому выбирают отдых в Казахстане — в Актау на Каспии, пусть там в этом году меньше рейсов. Также летают на Иссык-Куль в Киргизию, где потрясающие виды, лечебный климат и все-таки присутствует слабый морской воздух, пусть даже это озеро», — отметила О. Коршун.
Среди популярных направлений она также выделила Узбекистан, где помимо Ташкента стали доступны Самарканд и Ургенч. Даже поезда туда приходится бронировать заранее.
В текущем году было возобновлено авиасообщение с Грузией, но пока это направление только развивается. Рейсов мало, вылеты только из Москвы, а спрос высокий, что приводит к огромным ценам.
Поскольку доступность зарубежного туризма практически не растет, в центре внимания остается внутренний. Помимо привычных столичных и южных городов, здесь можно выделить некоторые развивающиеся направления.
«Что касается общей картины по России, ключевыми направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и соседние регионы — Челябинск, Пермь, Тюмень, куда не требуется добираться на самолете. Теперь мы можем отнести к базовым, рекомендуемым к обязательному посещению и круглогодичным курорты Северного Кавказа. В первую очередь максимальные результаты мы демонстрируем в сотрудничестве с Кабардино-Балкарией в рамках подписанного два года назад соглашения. Нам за это время удалось кратно увеличить количество уральских туристов. Также один из заметных результатов — утроение частоты полетов по направлению Кавказские Минеральные Воды», — поделился М. Мальцев.
О. Коршун заметила, что сейчас из-за ограниченного предложения места в самолетах и гостиницах по большинству направлений разбирают быстро. Глубина бронирования растет. Поэтому спикер посоветовала желающим отдохнуть приобретать все заранее, иначе делать это придется по завышенным ценам или выбора вовсе не останется.
В ходе пресс-конференции было уделено особое внимание отдыху в регионах Северного Кавказа. Присоединившийся по видеосвязи заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев указал, что туристическая отрасль переориентировалась на внутренние направления, и регион присоединился к этому тренду.
«Кабардино-Балкария славится богатством своих природных, культурно-исторических, рекреационных ресурсов. Она, безусловно, уникальный регион в плане развития туризма. Ежегодно у нас по горным тропам проходят десятки тысяч путешественников. У нас находится Эльбрус — высочайшая точка Европы, куда поднимается немалое количество альпинистов со всей страны», — прокомментировал спикер.
И. Шаваев обратил внимание, что большая часть достопримечательностей расположена компактно — при желании их можно посетить за день. Санаторный комплекс насчитывает более 20 объектов, а гостиницы, глэмпинги и кемпинги — свыше 200. Замминистра отметил, что сейчас заниматься санаторно-курортным лечением недостаточно, поэтому участники рынка внедряют современные разработки. Например, одна из компаний запустила термальные бассейны, подготовила новые спортивные площадки и системы обслуживания.
По итогам 2022 года республику посетили 1,2 млн туристов. И еще есть куда стремиться в плане привлечения гостей и обеспечения им достойных условий отдыха, подытожил И. Шаваев.
Тоже участвовавшая с помощью видеосвязи министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова рассказала о реализации детских образовательных программ в ее регионе. В их разработке принимал участие и детский центр туризма, создавший более 20 маршрутов. Они направлены на посещение мемориальных комплексов и памятных мест в честь людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас рассматриваются вопросы включения этих маршрутов в программы учебных учреждений. Целевая аудитория — молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, но в будущем планируется распространить программы и на ребят более младшего возраста.
Описанные участниками пресс-конференции тенденции с большой вероятностью будут сохраняться в дальнейшем. Низкая платежеспособность населения в сочетании с ограниченным выбором лишает туристов возможности отдохнуть за рубежом. Поэтому внутренний туризм будет оставаться центральным направлением. Но география полета может измениться, поскольку некоторые регионы только сейчас начинают осознавать свой туристический потенциал и развиваться в этой области.