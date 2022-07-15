Для россиян средний чек за отдых в Турции с 2019 года вырос почти вдвое

УрБК, Москва, 15.07.2022. Туристический поток из России в Турцию в 2022 году снизился на 50-80% по сравнению с ...30.03.2022 Российские туроператоры планируют летом возить туристов в Анталью на самолетах Turkish Airlines
УрБК, Москва, 30.03.2022. Два российских туроператора — Coral Travel и PEGAS Touristik — договорились с Turkish ...25.08.2016 Продажи организованных туров из России за границу летом сократились на 25-30%
В летнем сезоне 2016 года продажи организованных туров из России за границу сократились на 25-30%, пишет «Коммерсантъ» ...25.08.2016 Продажи организованных туров из России за границу летом сократились на 25-30%
УрБК, Москва, 25.08.2016. В летнем сезоне 2016 года продажи организованных туров из России за границу сократились на ...03.06.2011 Падения спроса на отдых в Турции не наблюдается
По данным РИА Новости, трагедия с отравлением россиян на яхте в Турции может привести к падению спроса на популярные у ...