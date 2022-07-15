УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:38

Для россиян средний чек за отдых в Турции с 2019 года вырос почти вдвое

УрБК, Москва, 04.07.2023. Летом 2023 года средний чек на отдых в Турции для россиян вырос на 70-90% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Но туристический поток из России стал на треть меньше, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Летом текущего года средняя стоимость пакетного тура для двух взрослых людей составила 208,6 тыс. руб. против 112,9 тыс. руб. в 2019 году Для двух взрослых и одного ребенка — 293,2 тыс. руб. против 177,2 тыс. руб., для двух взрослых и двух детей — 378,4 тыс. руб. против 225,5 тыс. руб. Такие цены приводит туроператор FUN & SUN.

При этом компания отмечает, что число проданных туров в Турцию снизилось на 36% относительно 2019 года. По информации «1001 Тур» (агрегированные данные продаж нескольких туроператоров) — на 40%.

«На увеличение стоимости туров в этом году повлияли подорожание авиаперевозки и проживания, а также рост курса евро», — рассказали в Coral Travel.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.07.2022 Турпоток в Турцию из России в этом сезоне снизился более чем на 50%

УрБК, Москва, 15.07.2022. Туристический поток из России в Турцию в 2022 году снизился на 50-80% по сравнению с ...

30.03.2022 Российские туроператоры планируют летом возить туристов в Анталью на самолетах Turkish Airlines

УрБК, Москва, 30.03.2022. Два российских туроператора — Coral Travel и PEGAS Touristik — договорились с Turkish ...

25.08.2016 Продажи организованных туров из России за границу летом сократились на 25-30%

В летнем сезоне 2016 года продажи организованных туров из России за границу сократились на 25-30%, пишет «Коммерсантъ» ...

25.08.2016 Продажи организованных туров из России за границу летом сократились на 25-30%

УрБК, Москва, 25.08.2016. В летнем сезоне 2016 года продажи организованных туров из России за границу сократились на ...

03.06.2011 Падения спроса на отдых в Турции не наблюдается

По данным РИА Новости, трагедия с отравлением россиян на яхте в Турции может привести к падению спроса на популярные у ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (66)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18