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Продажи летних туров в Турцию за год выросли более чем в два раза

УрБК, Москва, 28.01.2025. Продажи пакетных туров в Турцию на лето 2025 года выросли в России в 2-2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметила руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова, Турция уверенно лидирует среди самых популярных направлений для раннего бронирования, занимая 63% от общего объема бронирований. На втором месте находятся ОАЭ с 13%, а третью позицию занимает Египет с 7%. Далее следуют Таиланд и Россия с 5% и 7% соответственно, а замыкает список Шри-Ланка с 1%. Интересно, что динамика бронирований по Турции в текущем сезоне превысила показатели аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза.

Компания «Интурист» также фиксирует значительный рост интереса к Турции, увеличившийся в 2,5 раза. Агрегатор «Слетать.ру» информирует, что количество забронированных туров с заездами летом 2025 года почти удвоилось по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

«Если сравнивать с прошлым годом, то по Турции четко выделяются такие тенденции, как более высокий спрос на май-июнь, хорошая динамика на сентябрь, причем объем продаж сентября сопоставим с июлем и опережает август. То есть самый большой интерес туристы проявляют к межсезонью, когда ценовая политика отелей более лояльная, соответственно, и средний чек ниже», — добавила О. Иванова.
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