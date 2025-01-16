Продажи летних туров в Турцию за год выросли более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Спрос на зарубежные туры в новогодние каникулы среди свердловчан вырос на 45%. При этом ...23.06.2023 До 65% от всего объема зарубежных туров, покупаемых россиянами, приходится на Турцию
УрБК, Москва, 23.06.2023. На долю Турции приходится от 35% до 65% зарубежных туров, которые приобретают россияне. ...07.02.2022 Стоимость туров в Турцию перед началом летнего сезона может вырасти до 50%
УрБК, Москва, 07.02.2022. Эксперты считают, что перед началом летнего сезона стоимость туров в Турцию может вырасти на ...10.01.2022 Спрос на организованные турпоездки в новогодние каникулы оказался ниже допандемийного уровня
УрБК, Москва, 10.01.2022. В праздничные каникулы спрос на организованные туристические поездки среди россиян кратно ...25.08.2015 Российские туристы теряют интерес к европейским курортам
УрБК, Москва, 25.08.2015. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщает, что в июле этого года интерес ...