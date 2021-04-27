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За неделю зарубежные туры в России подорожали на 6-7%

УрБК, Москва, 05.07.2023. Из-за снижения курса рубля зарубежные туры в России за последнюю неделю подорожали на 6-7%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту», — цитирует его газета «Известия».

Сейчас недельный отдых на двоих в Египте в среднем будет стоить 150 тыс. руб., в Турции — 170-200 тыс. руб. Ранее такие цены были характерны для считающихся экзотическими Шри-Ланки и Доминиканы. От Турции и Египта туристы ожидают низких цен, отметил эксперт.

А. Мурадян уточнил, что из-за изменения курсов валют стоимость туров могла вырасти еще сильнее. Но туроператоры снизили номинальную стоимость в долларах и евро.

Ранее в АТОР сообщали, что средний чек на отдых в Турции с 2019 года вырос почти в два раза.
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