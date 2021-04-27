За неделю зарубежные туры в России подорожали на 6-7%

УрБК, Москва, 04.07.2023. Летом 2023 года средний чек на отдых в Турции для россиян вырос на 70-90% по сравнению с ...27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения
Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения авиасообщения с этой страной. Об ...27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения ...02.12.2015 АТОР: Существенный рост внутреннего туризма после закрытия Турции сомнителен
УрБК, Москва, 02.12.2015. Существенный рост внутреннего турпотока после закрытия Турции сомнителен из-за значительного ...09.11.2015 АТОР: туроператоры потеряют 3,6 млрд руб. из-за приостановки полетов в Египет
УрБК, Москва, 09.11.2015. Убытки российской туристической отрасли от запрета полетов в Египет составят порядка 3,6 млрд ...