Свердловская область налаживает отношения в сфере туризма со Шри-Ланкой

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Руководство Шри-Ланки провело встречу с президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаилом Мальцевым. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития туризма, сообщает пресс-служба ассоциации.



Так, на встрече глава правящей партии Шри-Ланки министр МВД Ваджир Абейгунавардан и заместитель министра туризма и территориального развития Шри-Ланки Х. M. Хераз обсудили с главой УАТ перспективы запуска регулярных и круглогодичных перелетов, безопасность пребывающих на территорию Шри-Ланки туристов, а также стратегическое видение развития этой страны.



Участники встречи также затронули темы развития туристской транспортной инфраструктуры и возможности «встречного потока» туристов с острова Шри-Ланка в Уральский регион.