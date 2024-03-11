Свердловская область налаживает отношения в сфере туризма со Шри-Ланкой

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в ...09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...18.03.2013 Туриста не пустили в Шри-Ланку из-за татуировки с Буддой
Британскому туристу запретили въезд в государство Шри-Ланка из-за татуировки Будды на руке. Об этом сообщает русская ...27.12.2010 В Свердловской области создано ГУП «Центр развития туризма»
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. В ходе заседания правительства Свердловской области принято постановление о создании ...05.02.2009 «Тамильских тигров» убивать не будут
Власти Шри-Ланки предложили амнистию членам сепаратистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама», которые ...