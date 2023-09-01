В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа.«Сегодня мы представляем еще один проект из собрания Государственного Эрмитажа. Жителям Екатеринбурга повезло — такие новые выставочные проекты появляются каждые полгода, и мы стараемся, чтобы каждый новый существенно отличался от предшествующего. В этот раз в культурном центре «Эрмитаж-Урал» можно будет увидеть совершенно иной культурный и визуальный материал, в корне отличающийся и от того, что было на выставке, посвященной Екатерине I и творчеству Альбрехта Дюрера. Теперь в залах — материал, особенный по своей красоте. Я бы сказала, что это грандиозный проект, в том числе и по объему представленных здесь материалов», — отметила на презентации выставки заместитель директора по выставкам и развитию ЕМИИ Екатерина Корнеева.В новой экспозиции вниманию зрителей представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.«Выставка большая, непростая, требует внимательного рассматривания. При этом, мы понимали, что выставка, которая показывала бы только предметы оружия, была бы однобокой. Поэтому коллеги придумали, как показать оружие в виде части мусульманской культуры», — рассказал заведующий отделом «Арсенал» Государственного Эрмитажа Дмитрий Любин.Чтобы показать все грани оружия в культуре Востока, подчеркнуть его значимость и важность для жизни буквально каждого человека того периода, кураторы выставки — заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов и научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, кандидат исторических наук Елена Малоземова — приняли решение совместить в экспозиции холодное оружие с картинами, предметами обихода воинов, конской амуниции и доспехами.Экспозицию условно можно разделить на три части. В первой кураторы сопоставляют боевое оружие, представленное в первую очередь трофеями русско-персидской войны 1826-1828 годов, и не боевое, предназначавшееся исключительно для ритуальных церемоний.Второй, центральный раздел экспозиции, посвящен украшению оружия. Представленные здесь экспонаты демонстрируют, что мастера уделяли одинаковое внимание как функциональному назначению оружия, так и его внешнему виду.Важной особенностью оружия Ближнего Востока стало использование «узорчатой» и, в первую очередь, булатной стали. Она ценилась не только из-за красоты и физических свойств, но и благодаря сакральному значению узоров. Узор булата даже часто становился основным украшением оружия, а остальные элементы только подчеркивали его значимость.Доспехи и клинки дополнялись золотыми и серебряными орнаментами. Мастера при помощи разных техник наносили их на все детали оружия. В оформлении оправы холодного и огнестрельного оружия, колчанов, налучей, щитов, а также конского снаряжения мастера использовали тканевые вставки, инкрустации костью, росписи и вышивки, которые служили яркими цветовыми акцентами. Орнаменты при этом сочетались с разнообразными сценами с участием животных и людей, что опровергает представление в сознании европейцев о том, что исламская культура запрещает изображения живых существ.Стоит отметить, что в древности на Ближнем Востоке сформировалось представление о войне как о ритуале, сакральном действии, участие в котором требовало соответствующего облачения. Во многом поэтому оружие не разделялось на боевое и небоевое — оно делилось на оформленное или не оформленное, а точнее оформленное скромно. Любой владелец клинкового и огнестрельного оружия считал, что оно должно быть не просто функциональным, но и выразительным внешне. Эстетическая составляющая была неотделима от функциональной.Заключительный раздел выставки рассказывает о всаднической культуре, важнейшей составляющей ближневосточного мировоззрения. Представленные элементы конского снаряжения показывают коня не только как средство передвижения, но и как роскошь, демонстрируют уважение, с которым относились к нему главные носители воинской всаднической культуры Ближнего Востока — рыцари в «сверкающей броне».Отметим, что легкая конница была главной военной силой ближневосточных армий. Это требовало сочетания надежности и легкости защитного вооружения. Общность тактики стала причиной сходства доспехов, применявшихся во всех странах Ближнего Востока: облегченного шлема полусферической или конической формы, кольчатого или кольчато-пластинчатого доспеха и круглого щита. При этом доспех являлся не только средством физической защиты, но и одеянием, предназначенным для любого торжественного случая.Выразительность исламской воинской традиции особенно ярко проявляется в картинах европейских художников, побывавших «у магометан». Иной взгляд на действительность практически всегда вызывал неподдельный интерес, причем взаимный. Кураторы выставки решили подчеркнуть взаимовлияние культур Востока и Запада, представив восточное оружие в сопровождении работ европейских художников на соответствующую тему.Выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» будет представлена с 8 октября 2024 года по 9 марта 2025 года в центре «Эрмитаж-Урал» по адресу: улица Вайнера, 11.