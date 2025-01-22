В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

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УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство ...

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге 9 октября научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге 8 октября заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка ...