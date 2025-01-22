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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль нуждаются в особых условиях экспонирования, поскольку даже специально выставленный приглушенный свет в залах музея может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление ее состава и ротация представленных предметов.

Всего на выставке будут произведена замена 23 произведений, включая портретную завесу с изображением Фатх-Али-шаха, вместо которой появится завеса Насир ад-Дин-шаха, четвертого шаха Персии из династии Каджаров. Также зрители смогут познакомиться с графикой Жана Виктора Адама, Шарля-Этьена Мотта, Александра Орловского, Карла Пиратского.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

В экспозиции можно увидеть более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.

В связи с ротацией 28 января в 18.30 пройдет кураторская экскурсия по обновленной экспозиции выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков». О новых экспонатах на выставке расскажет куратор выставочного проекта, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Елена Малоземова.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» будет представлена в центре «Эрмитаж-Урал» до 9 марта 2025 года.
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