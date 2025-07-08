Колдовство, серебро и отражения веков

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в главном корпусе на ул. Воеводина, 5, и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11. Лекции о магии, серебре и бокалах
В первые выходные августа ценителей искусства приглашают на обширную программу по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа», подготовленную куратором выставки, сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранителем фламандской живописи Владиславом Статкевичем.
Лекцию «Темная сторона Европейской культуры. Колдовство в живописи Нидерландов» можно будет послушать 1 августа в 18.30 и 3 августа в 17.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал».
«Человечество во все времена верило в чудесные силы и тайные искусства, помогающие добиться желаемого. Магия была и остается частью обыденной жизни. Конечно, современный человек не пытается узнать будущее по внутренностям животного и в поисках взаимности не нашептывает на пороге любимой волшебные слова, но многие суеверия и обряды, привычные нам с детства, широко укоренившиеся в нашем быту, даже не воспринимаются как часть магической традиции. Повлияла магия и на другую неотъемлемую часть жизни — искусство», — отмечает Владиславом Статкевичем.
На лекции он предложит слушателям узнать о том, как колдовство и алхимия отображались в европейском искусстве, как формировалась их иконография и какую роль сыграла оккультная традиция в живописи Нидерландов.
Лекция «Блеск серебра и звон бокалов. Натюрморт в живописи Нидерландов» пройдет в этой же локации 2 августа в 18.00. Владислав Статкевич предложит слушателям на примере жанровых сцен фламандских и голландских художников XVI-XVII веков, изысканных натюрмортов и религиозных картин узнать, что такое кубок-наутилус? Как немецкое ювелирное искусство повлияло на предметную среду нидерландских картин? И как художники изображали веселое застолье? Неоценимым источником для изучения материальной культуры эпохи барокко станут представленные на выставке работы Франса Снейдерса, Давида Тенирса Младшего и многих других мастеров.Фландрия для каждого
Кроме того, в первый уикенд августа пройдут кураторские экскурсии по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа». Владислав Статкевич познакомит ценителей искусства с работами выдающихся фламандских мастеров 2 августа в 12.00 и 3 августа в 13.00 и 16.00.
Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась
в Екатеринбурге весной этого года и будет доступна посетителям до 21 сентября. Экспозиция знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века. Сто экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа призваны показать Золотой век фламандской художественной культуры во всем его многообразии. В экспозиции представлены разные живописные жанры, интересовавшие мастеров этого времени (портреты, пейзажи, натюрморты, анималистические сцены, историческая и бытовая картина), а также оригинальная и печатная графика, связанная с творчеством Рубенса и ван Дейка, декоративно-прикладное искусство от легких ажурных кружев до затканных золоченной нитью шпалер и роскошных серебряных кубков и блюд.
На прошлой неделе здесь была проведена ротация графики и произведений вышивки. Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль — довольно чувствительные виды искусства, которые нуждаются в особых условиях экспонирования, ведь даже приглушенный и деликатный свет может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление состава и ротация представленных предметов.
На выставке была произведена замена 8 листов графики на другие произведения, в числе которых — работы Питера Пауля Рубенса «Святой Рох, защитник прокаженных», «Африканский рыбак («Сенека»)», «Ваза Рубенса» и другие. Также в экспозицию введена «Вышитая картина с изображением библейских сцен».
Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.Отражения и море
Кроме того, 2 августа в 12.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет семейное занятие «Мы едем к морю». Организаторы проекта предложат детям и их родителям перенестись на несколько столетий назад с помощью морских пейзажей голландских и французских художников.
«На мастер-классе взрослые и дети вместе создадут соленое море — настоящее, живое, манящее к отдыху. Его волны перенесут нас в атмосферу лета: с ласковым солнцем, золотистым загаром и теплым песком под ногами», — сообщается в анонсе мероприятия.
Творческий процесс объединит поколения — разные техники, свобода воображения и работа в дуэте подарят родителям и детям не только удовольствие от создания общей работы, но и теплые, яркие воспоминания о времени, проведенном вместе.
А 3 августа в 15.00 в главном корпусе ЕМИИ состоится
открытая экскурсия по новой выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Куратор выставки, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анастасия Крицкая познакомит гостей музея с тремя сотнями произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII–начала XX века из крупнейших региональных собраний: Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ. Она расскажет о том, как складывалась концепция этого проекта, о технологиях стекольного производства, разнообразии форм предметов из стекла и их соответствии эпохе — от барочного XVIII столетия до модерна рубежа XIX-XX веков.