Хвосты, уши, стекло и симметрия

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для маленьких и взрослых ценителей искусства на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в главном корпусе на ул. Воеводина, 5, и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11. Несмотря на великих
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» выходные откроются лекцией «В тени великих: Баренд ван Орлей». Мероприятие начнется в субботу, 16 августа, в 15.00. В рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева предложит ценителям западно-европейского искусства поговорить о том, как развивалась фламандская живопись в XVI веке.
«Начав разговор со знаменитых фламандских примитивистов XV века, мы увидим, как столетием позднее меняется искусство Нидерландов под влиянием мастеров Итальянского Возрождения. На севере Нижних Земель новые черты появились в живописи Скореля, Мора и Гемскерка, на юге — у Госсарта, Флориса, Нефшателя и Баренда ван Орлея», — пишет автор лекции в приглашении на мероприятие.
Личность последнего, по словам А.Н. Бенуа, «представляется более ясной, нежели личности многих его товарищей, прославленных в своё время, но с тех пор как-то стушевавшихся». Слушатели смогут познакомиться с наиболее известными работами Баренда ван Орлея и убедиться, что художник не столько заимствовал отдельные формы и мотивы, как его современник Ян Госсарт, сколько следовал композиционным приемам итальянских мастеров, особенно Рафаэля.
Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
Так, выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась
в этой локации в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры. Вне кокона
Здесь же, в стенах Большого выставочного зала в воскресенье, 17 августа, в 14.00 начнется
кураторская экскурсия по недавно открывшейся выставке «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина». Куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Глеб Савенко расскажет о творчестве необычного художника и предложит гостям музея побеседовать о концептуальности в искусстве и о непредсказуемо изменчивом, но таком узнаваемом «сажинском» нонкомформизме. Симметрия и отражения
В главном корпусе в воскресенье гости музея смогут посетить две экскурсии. Первая из них, по выставке Андрея Цымбала «Этнофлористический симметризм», начнется
в 12.00. Куратор проекта, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко предложит поговорить слушателям о том, как яркий представитель российского аутсайдер-арта создает графические работы, которые становятся символическими автобиографиями.
«Через личные переживания Андрей Цымбал выстраивает универсальные образы-архетипы: птицы-души, ключи-судьбы, реки-времени, сплетенные в визуальные притчи. Его манера — это гипнотическое переплетение орнаментов и спонтанных линий, где спирали и меандры образуют сложные структуры, а каждый элемент несет скрытый смысл», — отмечает Елена Тимошенко в приглашении на экскурсию.
В 15.00 в этой же локации начнется
кураторская экскурсия по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII – начала ХХ века из музейных собраний». Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.
Куратор выставки, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анастасия Крицкая расскажет о том, как складывалась концепция этого проекта, о технологиях стекольного производства, разнообразии форм предметов из стекла и их соответствии эпохе — от барочного XVIII столетия до модерна рубежа XIX-XX веков.Звери и птицы
Также музей подготовил интересную развлекательную программу для самых маленьких ценителей искусства. Так, в субботу, в 13.00, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется медиация «Birdwatching: наблюдаем за птицами в искусстве». Участница Молодежной лаборатории ЕМИИ, волонтер Мария Яхина предложит участникам исследовать образы птиц в западноевропейском искусстве на постоянной экспозиции «Эрмитаж-Урала». Занятие будет интересно детям в возрасте от 12 лет.
А для малышей старше шести лет в воскресенье в полдень здесь же начнется творческое занятие «Звериная галерея: хвосты, уши, перья». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анастасия Маркова предложит малышам и их родителям открыть для себя один из самых милых жанров живописи — анималистическое искусство, где главными героями картин становятся животные, птицы, рыбы и насекомые. Гости музея узнают о том, как зародился этот жанр, почему он так важен для общества, и какие идеи художники вкладывают в свои работы.
Завершит занятие творческий мастер-класс, где каждый ребенок сможет попробовать себя в роли художника-анималиста. Предварительная запись на занятие обязательна. Телефон для справок: +7(343) 290-90-26. Продолжительность занятия: 1 час.