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Вчера, 12:38

Отражения веков

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) открылась уникальная выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Выставочный проект посвящен одной из ярких страниц декоративно-прикладного искусства России — художественному стеклоделию. В экспозицию включено более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII — начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.

Отражения веков

«Выставка была задумана достаточно давно, но мы не смогли бы ее реализовать без участия в наших партнеров — Пермской государственной художественной галереи и Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Как вы все знаете, мы на протяжении многих лет регулярно сотрудничаем с нашими коллегами, поддерживаем всесторонние отношения, в том числе ведем совместную научную работу и проводим реставрации. Когда мы только задумали этот проект, наши коллеги не сразу согласились на участие в нем, поскольку стекло — один из самых хрупких материалов для экспонирования, тем более, если выставка гастрольная. Однако благодаря работе, которую наши команды проделали с начала этого года, нам удалось все реализовать. Поэтому настоящий проект можно считать уникальным. И мы приложили все усилия, чтобы оправдать доверие наших многолетних партнеров», — подчеркнул директор ЕМИИ Никита Корытин.

Отражения веков

Проект призван не только показать основные этапы развития отечественного стеклоделия и разнообразие выпускаемого ассортимента, но и продемонстрировать значительные технологические и стилистические изменения в этой отрасли художественной промышленности. На выставке представлены произведения, созданные Императорским стеклянным заводом, а также продукция таких частных предприятий, как Никольско-Бахметевский хрустальный завод, завод Ф.Г. Орлова, хрустальный завод Болотиных, мастерская П.П. Семечкина и К.И. Теребенева, заводов Альбрехта Ликфельда и Мальцовых и других.

Отражения веков

«Мы долго думали, соглашаться ли нам на этот проект. С одной стороны, было понятно, что он станет очень эффектным. С другой стороны, риски очень велики, ведь стекло — это очень хрупкий материал. И даже элементарно перевезти вещи из одного фонда в другой это уже маленькое приключение. А здесь нужно было транспортировать предметы не просто в другой музей, а в другой регион. Но наше желание поучаствовать в проекте было очень велико, и вот результат: мы привезли в Екатеринбург 140 произведений из нашего фонда. Это большая часть нашей коллекции русского стекла, которая составляет всего 250 предметов. До этого они никогда не покидала стен нашего музея, и мы надеемся, что они украсят эту экспозицию и доставят удовольствие зрителям Екатеринбурга», — рассказала заместитель директора по научной деятельности, старший научный сотрудник ООМИИ Елена Реутова.

Отражения веков

Экспозиция открывается разделом, посвященным второй половине XVIII века — периодом начала активного выпуска художественных изделий из стекла, совпавшим в России со временем барокко и классицизма. Тогда как императорское предприятие удовлетворяло потребности двора и знати, растущий спрос других состоятельных покупателей на предметы роскоши для сервировки столов, украшения дворцов и усадеб способствовал появлению и развитию частных заводов и фабрик, увеличению ассортимента, поискам новых форм и способов декорирования.

Отражения веков

«На выставке зритель сможет увидеть, как в России зародилось художественное стеклоделие. Здесь становится понятно, что художественное стекло очень сильно связано с историей страны. Основную часть выставки занимают экспонаты, созданные на императорском стеклянном заводе, который все свое время существования был законодателем мод стекла и постоянным поставщиком императорского двора. Но также здесь присутствуют вещи, которые производились на частных предприятиях, и они не только следовали стандартам высокого качества, но обслуживали широкий потребительский рынок», – отмечает куратор выставки научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анастасия Крицкая.

Отражения веков

Еще один зал экспозиции повествует об эпохе историзма и значительном расширении ассортимента. В это время художественное стекло, представленное разнообразными интерьерными и посудными формами и выполняемое с учетом новых технологий, занимает важное место в стилизации залов и камерных салонов дворцов, усадеб и домов зажиточных горожан.

Отражения веков

Заключительный раздел выставки посвящен стилю модерн, нашедшему яркое выражение в художественном стекле. Физические свойства самого материала и разнообразные техники работы с ним позволили ярко и эффектно воплотить эстетические принципы стиля. Предметы этого времени нередко отличались асимметрией форм и декора, представленного преимущественно флоральными мотивами, а также сочетанием различных техник обработки.

Отражения веков

«Коллекции произведений формировались в 1920-е годы в разных городах страны. Сейчас пришло время собрать их вместе в Екатеринбурге и изучать, потому что многого о них мы не знаем. В наше тяжелое и уязвимое время такая хрупкая выставка имеет символический смысл, она может передать всю историю и культуру России»,— отметила главный научный сотрудник, хранитель коллекции фарфора, керамики и стекла XVII-XXI веков ПГХГ Александра Пестова.

Отражения веков

Объединение избранных произведений из трех музейных коллекций в одном экспозиционном пространстве позволило представить зрителям более полную и цельную картину развития художественного стекла Российской империи.

Отражения веков

Выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний» будет открыта в главном корпусе ЕМИИ по адресу ул. Воеводина, 5, до 14 сентября 2025 года.
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