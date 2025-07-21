В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет кураторская экскурсия по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний»

УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:25

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 10 августа, в субботу, состоится кураторская экскурсия по выставке «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Мероприятие начнется в 15.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного заведения.

Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.

Куратор выставки, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Анастасия Крицкая расскажет о том, как складывалась концепция этого проекта, о технологиях стекольного производства, разнообразии форм предметов из стекла и их соответствии эпохе — от барочного XVIII столетия до модерна рубежа XIX-XX веков.
