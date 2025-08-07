УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:31

Две картины, кокон и танцы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Две картины, кокон и танцы

Фландрия в танце и живописи

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в выходные состоятся сразу два мероприятия. Так, 6 сентября в 14.00 сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева и специалист по просветительской работе ЕМИИ Мария Ефимовская проведут музейное занятие для взрослых «Две картины. Два музея. Одна идея: «исполнитесь добра и живите в мире».

Ценителям искусства будет предложено посетить экскурсию, в рамках которой они познакомятся с двумя картинами, связанных между собой автором, темой и художественными приемами. Одна из них — из собрания Государственного Эрмитажа, другая — из постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал».

Две картины, кокон и танцы

Ведущие занятия предложат гостям музея поговорить о том, что живопись в XVII столетии продолжала оставаться визуальной проповедью. Художники не уставали напоминать о подвигах веры во имя спасения души. На примере работ Франса Франкена Младшего можно будет увидеть реализацию принципа симультанности, когда художник на одной картине изображает сразу несколько сюжетов.

После знакомства с картинами фламандского живописца участников занятия ждет творческий мастер-класс по созданию карманного справочника в формате zine — небольшого авторского издания ручной работы. Каждый участник выполнит индивидуальный творческий сувенир, который станет личным напоминанием о ценности добрых дел. Каждый справочник станет уникальным воплощением взгляда своего создателя. Формат zine позволяет совместить художественное выражение и личное осмысление, поэтому итоговая работа станет значимым напоминанием о ценностях, открытых во время музейной встречи. Все материалы для мастер-класса будут предоставлены музеем.

Две картины, кокон и танцы

А в 16.00 в этой же локации участники Клуба «Pas de cote» исполнят для гостей музея барочные танцы XVII-XVIII веков: менуэт, сарабанду, жигу, контрдансы, и расскажут о моде и особенностях этикета давно ушедших времен. Для желающих окунуться в эпоху будет проведен танцевальный мастер-класс.

Напомним, что в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в эти дни проходит выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась здесь в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — демонстрирующие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Две картины, кокон и танцы

Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Звонкое НЛО и выход из кокона

В Музее наивного искусства 7 сентября в 13.00 пройдет открытая экскурсия по выставке художника Михаила Ураева «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Экскурсовод научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — стали попыткой запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.

Две картины, кокон и танцы

Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.

А в стенах Большого выставочного зала культурного центра «Эрмитаж-Урал» в воскресенье, 7 сентября, в 14.00 начнется кураторская экскурсия по выставке «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина». Куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Глеб Савенко расскажет о творчестве необычного художника и предложит гостям музея побеседовать о концептуальности в искусстве и о непредсказуемо изменчивом, но таком узнаваемом «сажинском» нонкомформизме.

Две картины, кокон и танцы

Стекло, симметрия и камень

Кроме того, в эти дни ценители искусства могут познакомиться и с другими выставками, которые проходят в главном корпусе музея ИЗО.

Так, на Северной антресоли главного здания открыта выставка Андрея Цымбала «Этнофлористический симметризм». На выставке представлено более 80 графических произведений одного из самых ярких современных художников-аутсайдеров. Поводом для показа графических произведений из крупнейшего собрания искусства аутсайдеров в России «ИНЫЕ» стал 70-летний юбилей мастера. Искусствоведы отмечают, что графика Андрея Цымбала — это символические автобиографии, где личная драма переплавляется в универсальные образы-архетипы.

Две картины, кокон и танцы

А на Южной антресоли на прошлой неделе открылась экспозиция «Три столицы. Авторское ювелирное искусство 1970-1990-х», посвященная творчеству художников-ювелиров периода активного развития и расцвета региональных школ. Именно в это время в авторском ювелирном искусстве отчетливо проявились художественные принципы нескольких центров. Среди них наиболее ярко проявили себя представители Москвы, Ленинграда/Санкт-Петербурга и Свердловска/Екатеринбурга. Этим школам, трем ювелирным столицам, и посвящена выставка.

Две картины, кокон и танцы

Кроме того, в корпусе отечественного искусства сейчас проходит уникальная выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
07.08.2025 В центре «Эрмитаж-Урал» 9 августа пройдут лекция и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 августа пройдут лекция и ...

03.07.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 июля пройдет открытая ...

30.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 1 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 1 июля состоится открытая ...

23.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится открытая ...

20.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 июня состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 июня пройдет открытая ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.