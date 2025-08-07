Две картины, кокон и танцы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18. Фландрия в танце и живописи
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в выходные состоятся сразу два мероприятия. Так, 6 сентября в 14.00 сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева и специалист по просветительской работе ЕМИИ Мария Ефимовская проведут музейное занятие для взрослых «Две картины. Два музея. Одна идея: «исполнитесь добра и живите в мире».
Ценителям искусства будет предложено посетить экскурсию, в рамках которой они познакомятся с двумя картинами, связанных между собой автором, темой и художественными приемами. Одна из них — из собрания Государственного Эрмитажа, другая — из постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал».
Ведущие занятия предложат гостям музея поговорить о том, что живопись в XVII столетии продолжала оставаться визуальной проповедью. Художники не уставали напоминать о подвигах веры во имя спасения души. На примере работ Франса Франкена Младшего можно будет увидеть реализацию принципа симультанности, когда художник на одной картине изображает сразу несколько сюжетов.
После знакомства с картинами фламандского живописца участников занятия ждет творческий мастер-класс по созданию карманного справочника в формате zine — небольшого авторского издания ручной работы. Каждый участник выполнит индивидуальный творческий сувенир, который станет личным напоминанием о ценности добрых дел. Каждый справочник станет уникальным воплощением взгляда своего создателя. Формат zine позволяет совместить художественное выражение и личное осмысление, поэтому итоговая работа станет значимым напоминанием о ценностях, открытых во время музейной встречи. Все материалы для мастер-класса будут предоставлены музеем.
А в 16.00 в этой же локации участники Клуба «Pas de cote» исполнят для гостей музея барочные танцы XVII-XVIII веков: менуэт, сарабанду, жигу, контрдансы, и расскажут о моде и особенностях этикета давно ушедших времен. Для желающих окунуться в эпоху будет проведен танцевальный мастер-класс.
Напомним, что в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в эти дни проходит
выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась здесь в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — демонстрирующие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11. Звонкое НЛО и выход из кокона
В Музее наивного искусства 7 сентября в 13.00 пройдет
открытая экскурсия по выставке художника Михаила Ураева «НЛО — время неопознанных колокольчиков». Экскурсовод научно-просветительского отдела ЕМИИ Елена Бармина предложит гостям поговорить о том, как самобытный художник из Петрозаводска, не имевший доступа к мировым шедеврам, создал свой уникальный визуальный язык — медитативные графические партитуры, где линии и слова сливаются в единый поток. Его работы, выполненные шариковой ручкой и фломастерами, — стали попыткой запечатлеть «голоса из подсознания», неуловимое состояние между мыслью и образом.
Пять залов выставки раскрывают разные грани творчества Михаила Ураева: от монохромной строгости до экспрессивных композиций, вдохновленных Ван Гогом, Пиросмани и другими мастерами. Название проекта, взятое из его стихов, становится метафорой всего творчества — искусства как сигнала из «зоны молчания», преодолевающего границы слова и изображения.
А в стенах Большого выставочного зала культурного центра «Эрмитаж-Урал» в воскресенье, 7 сентября, в 14.00 начнется
кураторская экскурсия по выставке «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина». Куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Глеб Савенко расскажет о творчестве необычного художника и предложит гостям музея побеседовать о концептуальности в искусстве и о непредсказуемо изменчивом, но таком узнаваемом «сажинском» нонкомформизме. Стекло, симметрия и камень
Кроме того, в эти дни ценители искусства могут познакомиться и с другими выставками, которые проходят в главном корпусе музея ИЗО.
Так, на Северной антресоли главного здания открыта
выставка Андрея Цымбала «Этнофлористический симметризм». На выставке представлено более 80 графических произведений одного из самых ярких современных художников-аутсайдеров. Поводом для показа графических произведений из крупнейшего собрания искусства аутсайдеров в России «ИНЫЕ» стал 70-летний юбилей мастера. Искусствоведы отмечают, что графика Андрея Цымбала — это символические автобиографии, где личная драма переплавляется в универсальные образы-архетипы.
А на Южной антресоли на прошлой неделе открылась
экспозиция «Три столицы. Авторское ювелирное искусство 1970-1990-х», посвященная творчеству художников-ювелиров периода активного развития и расцвета региональных школ. Именно в это время в авторском ювелирном искусстве отчетливо проявились художественные принципы нескольких центров. Среди них наиболее ярко проявили себя представители Москвы, Ленинграда/Санкт-Петербурга и Свердловска/Екатеринбурга. Этим школам, трем ювелирным столицам, и посвящена выставка.
Кроме того, в корпусе отечественного искусства сейчас проходит
уникальная выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII — начала ХХ века из музейных собраний». Выставочный проект представляет более 300 произведений ведущих стекольных заводов Российской империи второй половины XVIII-начала XX века из крупнейших региональных собраний — Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (ООМИИ), Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) и ЕМИИ.