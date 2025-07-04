Этнофлористический симметризм

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в рамках фестиваля другого искусства «ИНОЕ/НАИВНОЕ» открылся монографический проект Андрея Цымбала, одного из самых ярких, узнаваемых и глубоких представителей российского аутсайдер-арта. Поводом для показа графических произведений художника из крупнейшего собрания искусства аутсайдеров в России «ИНЫЕ» стал 70-летний юбилей художника.«На выставке представлено более 80 графических произведений. Аутсайдерское искусство — это отдельное явление визуальной культуры, необычное, интересное и достойное внимания посетителей и музея», — рассказала заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.Андрей Цымбал родился 3 июня 1955 года в Узбекистане. Детство прошло между среднеазиатскими просторами и ярославской деревней Свечино, что определило его связь с землей и многонациональной культурой. Женитьба, а затем семейные конфликты, Чернобыльская авария, распад СССР послужили причиной душевного кризиса и пагубного пристрастия к алкоголю.В начале 1990-х годов, работая дворником, стал рисовать, делал копии и писал ярославские пейзажи с натуры. В 1997 году познакомился с коллекцией ИНЫЕ и нашел поддержку в лице аутсайдер-арт-коллекционера и врача-психиатра Владимира Гаврилова, начал активно обращаться к практике спонтанного рисования как форме психотерапевтического самовыражения. С 2004 года — участник арт-студии «Изотерра» при Ярославской областной психиатрической больнице. С тех пор творчество (как изобразительное, так и эпистолярное) стало частью его ежедневной практики.Впервые работы Андрея Цымбала были представлены в рамках выставки «Арт-возможности» в 2003 году. А в 2010 году состоялась первая персональная выставка «Гармония эко-симметрии» в Ярославле. С тех пор он является постоянным участником ключевых выставок аутсайдер-арта в России и за рубежом.Произведения художника экспонировались на Международных фестивалях «ФЕСТНАИВ» (Москва, 2013, 2017); Outsider Art Fair (Париж, 2019) и Триеннале художников-самоучек (Сербия, 2019, 2022). Они находятся в собраниях Музея русского лубка и наивного искусства (Москва), Museum of Everything (Лондон), Музея наивного и маргинального искусства (Ягодина, Сербия), а также в крупнейших частных коллекциях аутсайдер-арта России и Европы.В представленных на выставке в Екатеринбурге графических произведениях 2010-х–2020-х годов можно проследить основу его художественного метода: графический и плоскостный декоративизм, принцип вертикальной или радиальной симметрии, слияние растительных и антропоморфных орнаментов. Но эти приемы складывались у Цымбала постепенно — начинал он с копирования репродукций из книг и журналов, затем перешел к использованию кальки, с помощью которой переводил узоры, замеченные в деталях окружающего мира, из которых складывал свои собственные сюжеты. Со временем необходимость в кальке отпала — рождающиеся внутри образы стали беспрепятственно переноситься на бумагу.Визуальный ряд произведений Цымбала иногда с трудом поддается расшифровке, но в своей основе он автобиографичен. Соединение советской символики, узбекских орнаментов, христианских и буддийских элементов отражает его попытку найти гармонию между противоречивыми культурными кодами, которые сформировали его идентичность. Жизнь в сельской местности и работа агрономом определили сущность художника как ярого природоцентриста, нашедшего в природе не только источник вдохновения, но и воплощение справедливости и чистоты, противопоставленных хаосу современного мира.Другая важная сторона творчества Цымбала — тема рода и предков, которая находит множественные интерпретации. Равнозначность обоих родителей становится частью самоидентификации автора — Цымбал представляется и подписывается: «Андрей Петрович Зоин», прибавляя к отчеству и матчество. Каждый рисунок автора — это зашифрованное послание. Несмотря на сложность и многослойность художественного послания, автор не старается их объяснить.Выставка «Этнофлористический симметризм» будет представлена на Северной Антресоли главного корпуса ЕМИИ на ул. Воеводина, 5, с 18 июля по 7 сентября 2025 года.