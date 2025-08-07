В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается персональная ретроспективная выставка «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина». Здесь представлены работы художника, который по праву считается одним из самых ярких представителей современного искусства Санкт-Петербурга.«Мы открываем сегодня выставку, которую готовили более двух лет. В последние годы для нас стало традицией представлять проекты, которые направлены на сохранение наследия художников. В случае с Николаем Сажиным пока мы совершили только первый шаг в этом направлении, однако сотрудничество с его мастерской и изучение его творчества не закончится лишь выставкой. После ее завершения наш музей получит в дар целый комплекс его работ, которые будут представлены в постоянной экспозиции. Хочу особо подчеркнуть, что все 103 работы, выставленные здесь, получены из одних рук — непосредственно из мастерской художника. Часть их перед выставкой была отреставрирована нашими специалистами», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.Эксперты отмечают, что для знатоков искусства Николай Сажин — это целая эпоха, начало которой следует искать на первых публичных выставках неформальных художников, которые состоялись в Ленинграде в ДК им. И.И. Газа в 1974 году и в ДК «Невский» в 1975-м. Николай Сажин принимал самое непосредственное участие в неофициальной художественной жизни Ленинграда и уже с 1971 года выставлялся на многочисленных «квартирниках». Одновременно, несмотря на оппозиционные традиционному искусству взгляды, Сажин получил образование в академических учебных заведениях — Таврическом художественном училище, а затем Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.Художник-интеллектуал и нонконформист, за годы смелых экспериментов он выработал свой собственный и узнаваемый стиль. Его творчество характеризуется пристрастием к гротескному и ирреальному, тягой к нестабильным и пограничным состояниям, в основе которых лежат извечные инстинкты жизни и смерти, их взаимодействие и взаимопревращение. Именно этот подход отличал Николая Сажина от многих его коллег, причем не только в 1970-е годы, но и до самой смерти мастера в 2019 году.«В некоторой степени мы можем считать этого художника родным, потому что родился он на юге Урала — в Челябинской области. Хотя, большую часть жизни провел в Санкт-Петербурге. Это не просто выставка, а шаг к тому, чтобы наследие было сохранено. Мы представляем действительно крупную фигуру последних 50 лет в российском искусстве, — подчеркнул куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Глеб Савенко.Исследователи зачастую определяют произведения Сажина как фантастический реализм. Они представляют собой сложные картины, где причудливым образом преломляются языческие и фольклорные мотивы. В ряде работ прослеживается увлечение мастера творчеством Павла Филонова с его ориентацией на «сделанность».Постоянными героями картин Сажина являются причудливые южные тыквы-горлянки, также называемые калебасами. Из них он создает универсальные символы, которые каждый зритель может наполнить своими значениями. Стилизованные тыквы на его полотнах буквально ведут отдельную жизнь, порой наполненную драматизмом.Еще одним важным мотивом в творчестве Сажина являются черепа животных, или «Йорики», как называл их сам автор. Они — постоянные обитатели его мастерской, соседствующие с тыквами, лягушками и деревянными корягами. К их натурным формам Сажин неоднократно обращался в поисках символа смерти в некоторых произведениях.Нельзя не отметить и целый ряд работ, благодаря которым появилось название выставочного проекта. Коконы в разнообразных их проявлениях занимают важное место в творчестве художника.«Название действительно очень точное и значимое. Место рождения Николая Сажина — Урал —стал первым окном в мир для будущего художника. Здесь формировались его детские впечатления и ощущения. И это был первый кокон. Следующим важным этапом стал переезд с семьей в Выборг. Это был уже большой европейский город с совершенно иной структурой жизни. Если уральский период можно назвать временем накопления эмоционального опыта, то европейский этап стал периодом интеллектуального развития. И это тоже кокон, в котором Николай формировался как художник. И мастерская его — еще один кокон, который он сам себе создал», – отметила вдова художника Елена Сажина.В целом выставочный проект «Покидая кокон: Живопись Николая Сажина» построен на контрасте двух важнейших для художника тем: Эроса и Танатоса. Эти понятия, введенные в научный оборот Зигмундом Фрейдом, обозначают два противоположных стремления психики: тягу к размножению и влечение к возврату в неживое состояние. Для выражения столь фундаментальных идей Сажин изобрел собственный, узнаваемый язык и пластические формулы.Выставка «Покидая кокон. Живопись Николая Сажина» будет представлена в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» по адресу ул. Вайнера, 11, до 26 октября 2025 года.