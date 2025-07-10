УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:51

«Три столицы»

После непродолжительного закрытия в главном корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) открылось обновленное экспозиционное пространство «Южной антресоли» с представленными здесь произведениями из цветного камня. Обновление экспозиции было связано как с необходимостью технического обслуживания пространства, так и подготовкой масштабного выставочного проекта в московском музее-заповеднике «Царицыно», открывшегося в середине мая. Для выставки «Урал: металл и камень», которая продлится в столице до начала марта 2026 года, были отобраны лучшие произведения уральской ювелирной школы из собрания музея.

«Три столицы»

В обновленном пространстве посетители смогут познакомиться с двумя большими темами. Одна из них — история камнерезного искусства Урала, представленная в виде непрерывно разворачивающегося перед зрителем повествования: от первых памятников мраморщиков и мастеров по резьбе камей, созданных в конце XVIII — начале XIX столетия, до авторских произведений художников-камнерезов начала XXI века.

Отметим, что некоторые произведения, ранее скрытые от зрителей за стеклами витрин, теперь можно увидеть без стеклянной преграды. В новый вариант экспозиции вошли также и прежде не представленные предметы. В частности, расширен блок тиражных изделий свердловского завода «Русские самоцветы», стены заняли мозаичные панно из цветного камня, а в витринах можно увидеть редкие произведения 1980-1990-х.

«Три столицы»

Вторая часть экспозиции — временная выставка «Три столицы. Авторское ювелирное искусство 1970-1990-х», посвященная творчеству художников-ювелиров периода активного развития и расцвета региональных школ.

«Авторское ювелирное искусство в последние два-три десятилетия существования Советского Союза переживало период наивысшего расцвета. Сам термин «авторское ювелирное искусство» появился лишь в 1960-х годах. Это характерно не только для России: в прошлом потребители были знакомы в основном с фабриками и брендами, выпускающими ювелирные изделия. Лишь специалисты знали, какой мастер создал то или иное украшение, поскольку были в курсе производственных особенностей. Но концепция авторского искусства предполагает, что ювелирное изделие — это не просто функциональная вещь: украшение, брошь, заколка, браслет, но и способ самовыражения мастера как художника», — рассказывает куратор выставки Сергей Винокуров.

«Три столицы»

Именно в это время в авторском ювелирном искусстве отчетливо проявились художественные принципы нескольких центров. Среди них наиболее ярко проявили себя представители Москвы, Ленинграда/Санкт-Петербурга и Свердловска/Екатеринбурга. Этим школам, трем ювелирным столицам, и посвящена выставка. В каждом из городов, при общности развития авторского ювелирного искусства на начальном этапе, за несколько десятилетий проявились уникальные особенности.

Московская школа на раннем этапе была тесно связана с традициями русского ювелирного искусства. Этому способствовали как собственные традиции древней столицы, так и ее окружения — исторические промысловые центры вокруг Москвы, в частности, села Красное и Палех. Для художников-ювелиров Ленинграда и Свердловска важную роль сыграла традиция обработки цветного камня на придворных мануфактурах — Петергофской и Екатеринбургской гранильных фабриках. В XX веке трест «Русские самоцветы», объединивший императорские предприятия, обусловил тягу ювелиров к включению в произведения больших вставок цветного камня и самоцветов.

«Три столицы»

Выставка «Три столицы» будет представлена в корпусе отечественного искусства ЕМИИ по адресу ул. Воеводина, 5, до 1 марта 2026 года.

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
