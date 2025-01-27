Синестезия, медиация и музыка

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.Синестезия в искусстве
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 февраля в 14.00 пройдет концерт «Я вижу звук, я слышу цвет» по мотивам выставки «Туржанские: диалог поколений
». Отметим, что руководство ЕМИИ приняло решение продлить работу выставки до 14 февраля 2025 года.
В субботу же гости музея смогут узнать чуть больше о первых шагах в творчестве Леонарда Туржанского, которые пришлись на Серебряный век, когда синтез искусств был провозглашен основополагающим принципом культуры, выявляющим таинственные «связи всего со всем». Ценителям искусства будет предложено поговорить о тональности, колорите и красочности как живописных полотен Туржанских, так и музыкальных произведений.
«Подобно тому, как выставка объединяет мастеров одной династии, развивавшейся на протяжении целого столетия, концерт знакомит с вековой русской музыкальной традицией», — сообщается в анонсе мероприятия.
Поскольку творчество Леонарда и Вадима Туржанских тесно связано с Уралом, в рамках концерта прозвучат также произведения уральских композиторов. В концерте принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, преподаватели и учащиеся Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.
А 9 февраля в 15.00 здесь же пройдет кураторская экскурсия заведующей сектором русского искусства ЕМИИ Тамары Галеевой. У слушателей будет возможность погрузиться в атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского 1900-х — начала 1940-х годов, описавшего окраинные московские улочки и уголки уральской природы в окрестностях Екатеринбурга-Свердловска. Куратор познакомит ценителей искусства с малознакомыми широкому зрителю опытами художника в театрально-декорационном искусстве. Также в ходе экскурсии у гостей музея будет возможность проследить глубинную связь творчества «отца Леонарда» с живописью талантливых продолжателей династии — его сына Вадима, дочери Ирины, внучки Татьяны, прошедшими в своем искусстве абсолютно самостоятельный путь. Люсизм продолжается
В музее Наивного искусства 8 и 9 февраля в 13.00 по традиции пройдут открытые экскурсии по выставке «Люсизм»
, посвященной работам современной художницы Люси Вороновой, работающей в стиле примитивизма. Экскурсии проведет заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.
Ценителям наивного искусства расскажут об особенностях творчества Люси Вороновой — его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми на портретах. В упрощенных визуальных формах живописи Люси Вороновой, нарочитой декоративности и ярком звенящем колорите, состоящем из локальных цветовых пятен, удивительно сплавляются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда.Разноцветное общение
В корпусе отечественного искусства 8 февраля в 13.00 заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова проведет медиацию «О цвете» на базе выставки «В созвездии Мастера
. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний».
«Мы проследуем за синим, красным и желтым через картины и рисунки двух художников и проследим, как меняется цвет, и какие чувства он в нас рождает. Какими символическими значениями мы насыщаем цвет? Как он влияет на эмоции? Смотрим ли мы на цветное и черно-белое произведение по-разному? Ответы на эти вопросы мы будем искать на медиации — а в финале проложим собственный маршрут по выставке», — говорится в приглашении Дарьи Черкасовой на медиацию.
В воскресенье в 12.00 специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова здесь же проведет детский мастер-класс «Желтый, синий, красный!», который будет интересен ребятам в возрасте от семи лет.
В этот раз юным ценителям искусства будет предложено рассмотреть и сравнить портреты, написанные Кузьмой Петровым-Водкиным и его учеником Павлом Голубятниковым.
«Обратим внимание на цветовую палитру картин, которую выбирают эти два художника для передачи собственного мироощущения. В завершении нашего занятия попробуем сделать быстрый скетч, используя лишь три цвета — желтый, синий и красный», — сообщается в анонсе мастер-класса.Мир восточного оружия
Кроме этого, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» продолжается работа выставки «Узоры золота на стали
...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа.
На прошлой неделе специалисты произвели ротацию 23 экспонатов. Смена экспонируемых произведений связана с тем, что графика и текстиль нуждаются в особых условиях представления, поскольку даже специально выставленный приглушенный свет в залах музея может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление ее состава и ротация представленных предметов.
На сегодняшний день в экспозиции можно увидеть более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.