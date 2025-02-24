В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 февраля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали…»

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 февраля в 18.30 пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 и 22 февраля пройдут авторские экскурсии по выставке «Узоры золота на стали…»

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 февраля в 18.30 пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 января состоится ротация ...

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге 9 октября научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...