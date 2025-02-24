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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в ближайшие дни состоится ряд мероприятий, приуроченных к финисажу выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа. Помимо лекции «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока», которая пройдет уже сегодня, в выходные ценители искусства смогут побывать на заключительных кураторских лекциях по экспозиции, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

Так, 2 марта в 12.00 и в 17.00 заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов и к.и.н., научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Елена Малоземова проведут кураторские экскурсии. В ходе мероприятий кураторы вместе с гостями музея рассмотрят темы, связанные с позицией оружия в контексте мусульманской культуры. Взгляд снаружи и изнутри мира Ближнего Востока позволит в новом свете увидеть внешнее оформление предметов вооружения и понять, какие идеи в нем заложены.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

Кроме этого, в рамках выставки «Узоры золота на стали» 1 марта в культурном центре «Эрмитаж-Урал» состоится концерт музыкальных произведений с ярко выраженным ориентальным колоритом. Слушатели смогут убедиться в том, что во взаимодействии Востока и Запада нередко возникают смелые композиторские решения. Ориентальные веяния нашли свое отражение в европейской и отечественной музыкальной культуре.

Программа концерта включает инструментальные и вокальные произведения Роберта Шумана, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина, Цезаря Кюи, Антона Рубинштейна, Бенжамена Годара, Александра Глазунова, Александра Гречанинова, Георгия Свиридова, Ефрема Цимбалиста, Эльмира Низамова и Сергея Рахманинова. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов преподаватели кафедры камерного ансамбля и студенты Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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