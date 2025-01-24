Японески, восточное оружие и наивный портрет

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательную и информационную программу для жителей и гостей города на грядущие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18. Семейные ценности
В субботу, 25 января, в 14.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева представит гостям музея кураторскую экскурсию по выставке «Туржанские: диалог поколений»
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На стендах Большого выставочного зала зрители увидят живописные произведения четырех мастеров, принадлежащих трем поколениям творческой династии, развивавшейся более века. Ее основателем стал знаменитый художник-импрессионист Леонард Туржанский (1874–1945).
В рамках экскурсии ценители искусства смогут в полной мере ощутить атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского, относящуюся к довоенному периоду прошлого века. В работах маэстро тех лет можно в изобилии увидеть тихие московские улочки, нетронутые уголки уральской природы в окрестностях дореволюционного Екатеринбурга, а затем и советского Свердловска. Кроме этого, у ценителей искусства будет уникальная возможность увидеть малоизвестные работы Леонарда Туржанского, посвященные театрально-декорационному искусству.
Дело отца продолжили талантливый, рано ушедший из жизни сын Вадим (1915–1937) и дочь Ирина (1920–2003). Главной хранительницей наследия семьи и продолжательницей традиций стала внучка Татьяна (1940–2016), соединившая в своей работе художественное и научно-техническое мышление.
«Отец Леонард», как уважительно называли его уральские ученики, своей судьбой и творчеством задал ориентиры наследникам, у каждого из которых сложился свой уникальный путь в искусстве. Однако все они не только сохранили традиции, заложенные родоначальником, но и привнесли в семейное наследие собственные художественные интонации. Японские мотивы
А на следующий день, 26 января, в 13.00 на этой же площадке кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет лекцию «Японизм на гребне «Волны». Автор расскажет слушателям о том, каким образом мотивы и образы японского искусства отразились в европейском декоративно-прикладном искусстве.
«Герои графических листов, персонажи бронзы эпохи Мэйдзи, композиции японских лаковых произведений вписались в стилевую программу мастеров-прикладников насыщенного периода истории декоративного искусства Европы, пережившего за полвека несколько смен стилевых тенденций», — рассказывает Сергей Винокуров в анонсе лекции.
На встрече он также предложит участникам обсудить рождение англо-японского стиля, японески ведущих ювелирных домов, копии подлинников и вариации на японскую тему в деятельности бронзолитейных фирм и стекольных производств второй половины XIX века.Радостные портреты наива
В музее Наивного искусства 25 и 26 января в 13.00 в очередной раз пройдут открытые экскурсии по выставке «Люсизм»
, посвященной работам современной художницы Люси Вороновой, работающей в стиле примитивизма. Экскурсии проведут научные сотрудники отдела наивного искусства ЕМИИ, куратор выставки Яна Таушканова и Лена Тимошенко.
Ценителям наивного искусства расскажут об особенностях творчества Люси Вороновой — его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми на портретах. Искусство исламских оружейников
В воскресенье, 26 января, в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Елена Малоземова проведет кураторскую экскурсию по выставке «Узоры золота на стали...»
Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа».
Ценителям восточной культуры представится возможность узнать больше о том, какую роль играет оружие в контексте мусульманской культуры. А предложенный куратором особый взгляд снаружи и изнутри на мир Ближнего Востока позволит рассмотреть внешнее оформление предметов вооружения и понять, какие идеи в нем заложены.
Напомним, что выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа проходит в здании на ул. Вайнера, 11. В экспозиции вниманию зрителей представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
В 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.