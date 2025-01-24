Японески, восточное оружие и наивный портрет

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство ...

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на ближайшие выходные ...

Принт в горошек, речи Шахерезады, мирные пейзажи

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-познавательную программу на выходные ...

Люсизм, японизм и импрессионизм

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...