Принт в горошек, речи Шахерезады, мирные пейзажи

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на ближайшие выходные ...

Хорватский наив, поиск чудес и ротация импрессионизма

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-познавательную программу на выходные ...

Люсизм, японизм и импрессионизм

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...