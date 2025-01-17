Принт в горошек, речи Шахерезады, мирные пейзажи

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18. Люсизм и его аналоги
В музее Наивного искусства 18 и 19 января в 13.00 начнутся
открытые экскурсии по выставке «Люсизм», посвященной работам современной художницы Люси Вороновой, работающей в стиле примитивизма. Экскурсии проведут научные сотрудники отдела наивного искусства ЕМИИ, куратор выставки Яна Таушканова и Лена Тимошенко.
Ценителям наивного искусства расскажут об особенностях творчества Люси Вороновой — его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми.
«В упрощенных визуальных формах живописи Люси Вороновой, нарочитой декоративности и ярком звенящем колорите, состоящем из локальных цветовых пятен, удивительно сплавляются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда. Самодостаточность и оригинальность художницы подчеркиваются ею же самой: «Это мой собственный мир, принадлежащий только мне, и когда меня спрашивают, к какому направлению относится мое творчество, я называю «люсизм», — говорится в анонсе выставки.
Кроме этого, в рамках ретроспективной выставки Люси Вороновой 18 января в 16.00 на этой же площадке пройдет очередное мероприятие из цикла «Художницы наива». Напомним, проект посвящен женскому наивному искусству, аутсайдер-арту и примитивизму в разных странах мира. В его рамках ценители наивного искусства будут исследовать творчество выдающихся женщин-художниц.
Воскресная лекция получила название «Гороховый принт». Яна Таушканова расскажет слушателям о японской художнице Яёи Кусама — одной из самых ярких и коммерчески успешных представительниц аутсайдер арта в мире. Язык ее творчества — яркие цвета, повторяющиеся орнаментальные элементы и эксцентричность. После информационной части в рамках мастер-класса участникам будет предложено создать уникальные арт-объекты в стиле Яёи Кусамы, по мотивам произведений автора и ее коллаборации с Louis Vuitton.Ретроспектива мирного искусства
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в субботу в 14.00 заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева проведет
кураторскую экскурсию по выставке «Туржанские: диалог поколений».
В рамках экскурсии посетители смогут погрузиться в атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского довоенного периода ХХ века. В работах художника этого периода преобладают окраинные московские улочки, уголки уральской природы в окрестностях Екатеринбурга, а затем и Свердловска. Ценителям искусства будет предложено познакомиться с малоизвестными работами Леонарда Туржанского, посвященными театрально-декорационному искусству.Природа исламского искусства
В субботу в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в 13.00 научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева на базе выставки «Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков из коллекции Государственного Эрмитажа» проведет первое мероприятие из нового мини-курса интерактивных занятий для взрослых «Arts&Crafts. Природа исламского искусства».
В рамках нового курса участникам будет предложено рассмотреть разные экспонаты выставки, обсудить их художественные особенности и положение в мире искусства. Кроме того, в ходе мастер-классов ценители искусства будут знакомиться с новыми материалами и инструментами, а также создавать собственные экспонаты в разных техниках.
Первое занятие, получившее название «Речи Шахерезады», будет посвящено месту оружия в культуре стран Ближнего Востока и символике, которую использовали в вооружении. А на творческой части участники смогут создать миниатюрное изделие в технике чеканки из переработанных материалов.
Напомним, что выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа проходит в здании на ул. Вайнера, 11. В экспозиции вниманию зрителей представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.
В 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.