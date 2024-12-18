В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.Автор лекции, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров предложит слушателям обсудить особенности ювелирного искусства восточных мастеров.«Замечали ли вы, что Ближний Восток и Средняя Азия максимально неравнодушны к красным и зеленым драгоценным камням и жемчугу? С древних времен рубин и изумруд являются одними из самых распространенных в ювелирном искусстве этого региона, а благодаря сложной политической и культурной истории — и всего Востока в целом», — обращается исследователь в анонсе мероприятия к ценителям искусства.На лекции Сергей Винокуров предложит гостям поговорить о месте драгоценных материалов в ювелирном искусстве Востока, попробует проследить пути распространения пристрастия к ним и познакомит слушателей с наиболее интересными примерами творчества ювелиров разных стран.