В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...20.09.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября пройдет лекция «Японизм до японизма: в тени шинуазри»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября в 13.00 кандидат ...24.11.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...14.11.2023 В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...