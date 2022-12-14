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В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных искусств) 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока».

«Замечали ли вы, что Ближний Восток и Средняя Азия неравнодушны к красным и зеленым драгоценным камням и жемчугу? С древних времен рубин и изумруд являются одними из самых распространенных в ювелирном искусстве этого региона, а благодаря сложной политической и культурной истории — и всего Востока в целом», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

Фото предоставлено пресс-службой Екатеринбургского музея ИЗО

На лекции посетителям расскажут о месте этих драгоценных материалов в ювелирном искусстве Востока, а также представят наиболее интересные примеры творчества ювелиров разных стран.

Лекцию «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока» для посетителей музея представит кандидат искусствоведения заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Сергей Винокуров. Мероприятие начнется в 17.00 по адресу улица Вайнера, 11.

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