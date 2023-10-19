Лекции для ценителей

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на следующей неделе начнется курс лекций, которые для посетителей музея прочтут сотрудники Государственного Эрмитажа. Мероприятия будут проходить на протяжении пяти дней в здании на улице Вайнера, 11. Узнать о возможности приобрести билеты можно на сайте музея
. Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ
Так, первая лекция «От министерств к музею» начнется 29 ноября в 14.00. Слушателям будет предложено отследить изменение функций и назначения Главного штаба: от здания, построенного для учреждений центрального аппарата Российской империи, до современного музея в составе Эрмитажа. Лекцию прочтет заведующий отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин.
Здание Главного штаба было возведено на Дворцовой площади по проекту архитектора К. И. Росси в 1819-1829 годах. Восточное крыло было предназначено для размещения министерства финансов и министерства иностранных дел. Вплоть до революции 1917 года здесь жили и работали министерские чиновники, тут же находилась служебная квартира канцлера К. В. Нессельроде, затем — А. М. Горчакова и последующих глав внешнеполитического ведомства. Архитектурный памятник был передан Государственному Эрмитажу в 1988 году и полностью открылся для посещения в 2013 году после длительной реставрации и приспособления здания под нужды музея. Сегодня Главный штаб является площадкой для временных выставок и постоянных экспозиций музея, посвященных культуре и искусству России и мира с начала XIX века до наших дней.
30 ноября в 18.30 начнется лекция «Горная дорога. Природа, религия, судьба глазами романтика», посвященная выставке одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы».
Каспар Давид Фридрих (1774-1840) — один из крупнейших мастеров немецкой романтической живописи, одна из значимых фигур в истории мирового искусства.
«Художник сумел сделать пейзаж зеркалом собственного мироощущения, превратить детали ландшафта в символы человеческих чувств и философских представлений. Учеба в Королевской академии изящных искусств в Копенгагене сделала Фридриха не только внимательным исследователем натуры, но и ценителем суровой северной природы. В 1810 году Фридрих отправился в путешествие по Исполиновым горам и сделал множество натурных зарисовок, которые использовал спустя десятилетия», — сообщается в анонсе мероприятия.
Одноименная эрмитажная композиция была создана около 1835 года и представляет собой собирательный образ местности у истока Эльбы, поэтому имеет второе название «Воспоминания об Исполиновых горах». Лекцию для уральских слушателей подготовила хранитель немецкой живописи XIX-ХХ веков отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Александра Коншакова.
Также к 300-летию наименования Екатеринбурга в честь императрицы Екатерины I ведущий научный сотрудник отдела «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа Галина Родионова подготовила лекции, посвященные очеркам культуры петровского времени.
Цикл из трех лекций посвящен нескольким ярким страницам культуры времени Петра I, в событиях которых играет немалую роль первая русская императрица, супруга Петра, Екатерина I.
1 декабря в 12.00 и в 18.30 у посетителей музея будет возможность прослушать лекцию «Дворец Александра Даниловича Меншикова — первого губернатора Санкт-Петербурга». На мероприятии пойдет речь о дворце Александра Меншикова — старейшем архитектурном и историческом памятнике Петербурга, ставшем центром политической и культурной жизни петровского времени.
2 декабря в 13.00 и 17.00 пройдут лекции «Лица петровской эпохи. Рождение русской портретной живописи». Темой мероприятия станет новая русская живопись, формировавшаяся на основе старинных традиций русской иконописи и использования опыта европейской живописи. В ходе лекций посетителям расскажут о портретах и людях на портретах времен Петра I.
3 декабря в 13.00 и 17.00 гостей музея приглашают на лекцию «Уклад жизни в новых «не русских» интерьерах. Петровские балы-Ассамблеи». Здесь пойдет речь о первых придворных балах, введенных в быт российского императорского двора Петром I, — о знаменитых петровских Ассамблеях, которые проходили в парадном — Ассамблейном — зале дворца Александра Меншикова.
Напомним, что на этой неделе в «Эрмитаж-Урал» прибыли экспонаты из главного музея Санкт-Петербурга. Выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» подготовлена Государственным Эрмитажем по инициативе ЕМИИ специально к 300-летию основания Екатеринбурга.
В 2021 году «Эрмитаж-Урал» стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь Государственный Эрмитаж два раза в год привозит на Урал тематические выставки. Экспозиция, посвященная Екатерине I, откроется уже на следующей неделе.