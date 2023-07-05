Культпоход в музей

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) традиционно подготовил для горожан и гостей города культурно-развлекательную программу на ближайшие выходные. Мероприятия пройдут на четырех площадках культурного учреждения: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5. Все эти подразделения входят в состав ЕМИИ.Здесь 8 и 9 июля в 12.00 будут проходить открытые экскурсии по выставке «Спасенные боги». Проект «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи» впервые демонстрирует в Екатеринбурге такое художественное явление, как пермская деревянная скульптура. В экспозиции представлено 83 предмета деревянной резной пластики XVIII — начала XX веков, происходящих из церквей Пермского Прикамья.Кураторы расскажут посетителям об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Здесь можно будет увидеть знаковые визуальные образы коллекции: фигуры Христа в темнице, Распятия, страстные ангельские чины, фигуры Бога-Саваофа и ангелов, апостольский чин и образы святых.В этом же здании 9 июля в 12.00 состоится занятие «Ромашка, ромашка, цветок полевой» для детей в возрасте от шести лет. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности.«Неизменным символом этого праздника считается ромашка. Этот скромный цветок присутствует на многих картинах русских художников, которые стремились передать всю полноту красоты русской природы», — говорится в анонсе на сайте ЕМИИ.На занятии для ребят проведут экскурсию по залу русской живописи, а затем в музейной мастерской все участники смогут нарисовать открытку в технике скетчинг, используя художественные маркеры и акварель.Здесь 8 июля в 13.00 пройдет традиционная открытая экскурсия по музею. В этот раз она будет посвящена феномену наивного искусства и роли жизненных событий художника в его творчестве. Кураторы подробно остановятся на том, как история жизни повлияла на работы одного из наиболее известных наивных художников — Альберта Коровкина.В воскресенье, 9 июля, в 13.00 на этой же площадке состоится лекция «Зверинец Елены Волковой и Александра Белых».«Животные в наивном искусстве поражают своей мощью и величием, в их образах отразились народные представления о самом сильном Звере. Животные — молчаливые соседи, помощники и соперники человека в природной среде обитания. Поэтому, стараясь постичь истину о мире, наивный художник пытливо вглядывается в глаза зверей», — говорится в анонсе лекции.Авторы проекта расскажут слушателям о причинах и способах изображения животных наивными художниками, выставленными в музее, а также познакомят с излюбленными представителями наивного бестиария.После лекции здесь пройдет открытая экскурсия по выставке «Люди должны быть разными». Начало мероприятия — в 15.00. В экспозиции представлено 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранных Вадимом Алексеевичем Помещиковым в 1991-2004 годы. Помимо известных российских художников, есть авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины. Экскурсию проведет заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Открытая экскурсия по Центру истории камнерезного дела пройдет 9 июля в 14.00. Экскурсоводы представят посетителям историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней. В ходе мероприятия слушателям расскажут о местах залегания необычных пород камня, познакомят с тонкостями профессии горнодобытчиков и мастеров-огранщиков, а также представят творчество и проекты художника А.К. Денисова-Уральского. У посетителей музея также будет возможность попробовать свои силы в обработке камня на мастер-классе, который состоится после экскурсии.Здесь 8 июля в 13.00 начнется лекция «Пластинки «на ребрах»: как в СССР попадала зарубежная музыка?». Мероприятие входит в цикл лекций Тимофея Чаплюка «Музыка советского периода. Мифы и реальность» в рамках выставки «Адреса андеграунда».«Пути поиска зарубежной музыки в послевоенном СССР были неисповедимы. Помимо официальных пластинок, которые издавались государственными фирмами грамзаписи, существовал еще и подпольный рынок. Так, в начале 1950-х появились пластинки «на ребрах», на которые записывались малодоступные американские и английские исполнители. До определенного момента именно они были источником для голодных на все новое меломанов. О них и других видах подпольной и пиратской записи в СССР поговорим на ближайшей лекции», — говорится в анонсе мероприятия.В 15.00 8 июля здесь же пройдет открытая экскурсия по выставке «Адреса андеграунда». Куратор выставки заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева расскажет посетителям о выставочном проекте.Выставочный проект «Адреса андеграунда» впервые представляет широкому зрителю коллекцию свердловского неофициального искусства ЕМИИ, систематическое комплектование которой началось в 2021 году.«Свердловское неофициальное искусство имеет насыщенную историю. Как самостоятельное явление оно зародилось в середине 1960-х годов в изостудии свердловского мастера Николая Чеснокова. Вскоре ученики чесноковской изостудии, стали одними из главных персонажей альтернативной художественной сцены Свердловска», — говорится в анонсе мероприятия на сайте ЕМИИ.Также до 30 июля здесь открыта экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».