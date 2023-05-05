В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, посвященная забытым профессиям Санкт-Петербурга. Начало мероприятия — в 18.30, сообщает пресс-служба музея.



«На лекции мы узнаем историю забытых ныне профессий, которые складывались веками. Рассмотрим трудовые будни кисельника, обручника, старьевщицы, сбитенщика и других интересных обитателей улиц дореволюционного Санкт-Петербурга», — сообщается на сайте ЕМИИ.



Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».



Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. В настоящее время в этом месте представлена экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы.



Осенью этого года, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.