УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, посвященная забытым профессиям Санкт-Петербурга. Начало мероприятия — в 18.30, сообщает пресс-служба музея.

«На лекции мы узнаем историю забытых ныне профессий, которые складывались веками. Рассмотрим трудовые будни кисельника, обручника, старьевщицы, сбитенщика и других интересных обитателей улиц дореволюционного Санкт-Петербурга», — сообщается на сайте ЕМИИ.

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».

Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. В настоящее время в этом месте представлена экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы.

Осенью этого года, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 В музей на праздники

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил культурную программу на праздничные дни ...

11.04.2023 Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...

10.04.2023 В Екатеринбурге откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге завтра откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — ...

24.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, ...

08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18