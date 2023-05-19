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В Екатеринбургском музее ИЗО 27 мая откроется выставочный проект «Спасенные боги»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи». Увидеть уникальные скульптуры можно будет с 27 мая по 30 июля 2023 года в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции будет представлено свыше 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века из церквей пермского Прикамья. Выставочный проект «Спасенные боги» впервые продемонстрирует в Екатеринбурге такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. Он приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

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