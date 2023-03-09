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В Екатеринбургском музее ИЗО представят коллекцию пермской деревянной скульптуры на выставке «Спасенные боги»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) откроется выставка «Спасенные боги», посвященная коллекции пермской деревянной скульптуры. Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В экспозиции будет представлено свыше 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Также в рамках мероприятия специалисты расскажут об истории формирования уникальной пермской коллекции.

В Екатеринбургском музее ИЗО представят коллекцию пермской деревянной скульптуры на выставке «Спасенные боги»
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Пермская деревянная скульптура непосредственно следовала за стилистическими тенденциями времени и изменением художественного воплощения образов Царствия Небесного. При этом прикамские резчики, перенимая характерные особенности господствующего в искусстве «большого» стиля (барокко, классицизма, академизма), вносили в свои произведения отчетливо выраженную местную интонацию. Выставка «Спасенные боги» продемонстрирует самые знаковые визуальные образы пермской коллекции», — говорится в сообщении.

Выставка «Спасенные боги» будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) с 27 мая по 30 июля 2023 года.

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