В Екатеринбургском музее ИЗО представят коллекцию пермской деревянной скульптуры на выставке «Спасенные боги»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) откроется выставка «Спасенные боги», посвященная коллекции пермской деревянной скульптуры. Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
В экспозиции будет представлено свыше 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Также в рамках мероприятия специалисты расскажут об истории формирования уникальной пермской коллекции.
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ
«Пермская деревянная скульптура непосредственно следовала за стилистическими тенденциями времени и изменением художественного воплощения образов Царствия Небесного. При этом прикамские резчики, перенимая характерные особенности господствующего в искусстве «большого» стиля (барокко, классицизма, академизма), вносили в свои произведения отчетливо выраженную местную интонацию. Выставка «Спасенные боги» продемонстрирует самые знаковые визуальные образы пермской коллекции», — говорится в сообщении.
Выставка «Спасенные боги» будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) с 27 мая по 30 июля 2023 года.
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в ...17.02.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО завтра откроется первая в этом году выставка русского импрессионизма «Запечатленный свет»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие первой в этом году ...14.02.2023 Музейный план
Екатеринбургский музей ИЗО представил программу выставок на 2023 год ...06.04.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Великий шелковый путь в социализм. Николай Русаков и Николай Третьяков»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открывается выставка «Великий ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...