Достать богов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, прошла распаковка выставки «Спасенные боги. Деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи». Для посетителей экспозиция отроется 27 мая и будет действовать до 30 июля 2023 года.







В Екатеринбурге, по словам директора ЕМИИ Никиты Корытина, уникальная пермская деревянная скульптура будет представлена впервые. Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.



«Так как наши города празднуют 300-летие, мы договорились друг с другом обменяться имиджевыми коллекциями. Для Перми это культовая экспозиция, а мы этой осенью отправим в Пермь наше каслинское литье из чугуна», — рассказал Никита Корытин.



В экспозиции можно увидеть 83 деревянных резных фигуры XVIII — начала XX века, которые были привезены из церквей Пермского Прикамья. На выставке представлены деревянные скульптуры, которые некогда были частью храмового убранства.







В собрании «Спасенные боги» представлены самые знаковые визуальные образы пермской коллекции, в том числе в разных стилистических решениях присутствует сюжет распятия Иисуса Христа. Они представлены как в одиночном виде, так и с фигурами предстоящих святых.



Про одну из них, посвященную распятию, рассказала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина.



«Упаковка предметов — это сложно, дорого и трудоемко. В отличие от икон или живописи, деревянную старую скульптуру сложно упаковать, потому что буквально к каждому экспонату ты подбираешь свой способ. Нет стандарта для каждой скульптуры, потому что все они очень разные. Массивные предметы сложно упаковать, так как они большие, тяжелые и при этом хрупкие», — отметила Ксения Зубакина в процессе распаковки трехметровой деревянной фигуры.



Также, по ее словам, в процессе транспортировки деревянных скульптур сложно избежать мелких повреждений красочного слоя. Однако работники музеев стараются сделать все для того, чтобы доставить произведения искусства без повреждений. Так, для хранения и перевозки скульптур в ящиках должна быть «плотная, но нежная» фиксация. Этот способ не даст фигуре получить повреждения из-за перемещений внутри ящика во время транспортировки. Тщательно подбирается и упаковка,, она должна быть одновременно влагоустойчивой и воздухопроницаемой. Кроме того, сама машина, в которой перевозят резные изделия, должна иметь систему климат-контроля — дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием температур, что тоже может навредить скульптуре.







Столь бережное отношение к экспонатам обусловливается и тем, что экспонаты являются крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России.



Формировать собрание деревянной скульптуры с 1923 года в Пермской государственной художественной галерее начал Николай Серебренников. Он участвовал в экспедициях, организованных Александром Сыропятовым, по сбору древнерусских памятников из закрывающихся церквей Пермской области. За три года активной экспедиционной работы были собраны 396 образцов православной деревянной скульптуры.



«Есть города и музеи, где также имеются подобные произведения. Это Архангельск, Великий Устюг, Вологда, Псков, Великий Новгород, московские музеи — от Третьяковки до Кремля. Но там такие скульптуры представлены не целостной экспозицией, а единичными экспонатами. А вот жители Екатеринбурга смогут увидеть целое собрание уникальных образцов», — подчеркнула Ксения Зубакина.







Так, у посетителей ЕМИИ есть возможность увидеть пять вариантов композиции «Христос в темнице». Это один из самых популярных сюжетов в пермской скульптуре и один из немногих типов круглой скульптуры в деревянной резьбе. При этом прикамские резчики характерно передают стилистические особенности барокко, классицизма, академизма, внося при этом выраженную местную интонацию.



«Концепция выставки выстроена по сюжетам. Первый зал будет светлым — «Небесным». Он будет посвящен образам Бога Саваофа, Бога-Творца, ангелов и Царствия Небесного. Второй зал будет посвящен Страстям Господним — образам Христа в темнице, во время распятия. Он будет более темным. Во втором зале Христос предстанет как Спаситель, открывающий врата в рай для человечества, и одновременно как богочеловек, с акцентом на человечность этого образа. Третий зал — это Церковь Земная», — рассказала старший научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина.



По ее словам, трехчастная композиция выставки сочетает в себе переход от Ветхого завета к Новому, а затем переход к деяниям апостолов. Некоторые деревянные фигуры будут сопровождаться цитатами из библейских текстов. Также на выставке будут представлены карта экспедиций и история коллекции с архивными фотографиями.