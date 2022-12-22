Специалисты Екатеринбургского музея ИЗО отреставрируют мраморную скульптуру с утраченными фрагментами

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Реставраторы Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) приступили к восстановлению мраморной скульптуры «Стыдливость». У бюста, который является одним из самых ранних поступлений в разделе европейской скульптуры, были утрачены некоторые детали, сообщает пресс-служба культурного учреждения.



Скульптура была передана в числе пяти первых мраморных изваяний в собрание Свердловской картинной галереи (ныне ЕМИИ) из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 году. Это заложило основу коллекции скульптур европейских мастеров.







Автором работы является швейцарско-итальянский скульптор Кристофоро Викари. Вероятно, произведение могло быть создано на рубеже XIX-XX веков.





Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В настоящее время реставраторы музея удалили поверхностные загрязнения, старые лакокрасочные слои и следы предшествующей реставрации. Теперь им предстоит работа по восстановлению утраченных кончиков пальцев, склейка фрагментов рук, мастиковка и тонировка швов. После реставрации, весной 2023 года, фондовое произведение предстанет перед публикой: скульптура будет выставлена в постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV — начала XX века центра «Эрмитаж-Урал».