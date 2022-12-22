Специалисты Екатеринбургского музея ИЗО отреставрируют мраморную скульптуру с утраченными фрагментами

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Реставраторы Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) приступили к восстановлению мраморной скульптуры «Стыдливость». У бюста, который является одним из самых ранних поступлений в разделе европейской скульптуры, были утрачены некоторые детали, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Скульптура была передана в числе пяти первых мраморных изваяний в собрание Свердловской картинной галереи (ныне ЕМИИ) из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 году. Это заложило основу коллекции скульптур европейских мастеров.
Автором работы является швейцарско-итальянский скульптор Кристофоро Викари. Вероятно, произведение могло быть создано на рубеже XIX-XX веков.
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