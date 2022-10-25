Уроки возрождения

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) на этой неделе начались первые мероприятия в рамках просветительской обучающей программы «Эрмитажная школа реставрации». Занятия проходят в Реставрационно-хранительском корпусе музея.







Проект «Эрмитажная школа реставрации» реализуется с 1998 года по инициативе заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа Владимира Матвеева. Ранее школа существовала на базе реставрационной мастерской Свердловского областного краеведческого музея, однако в связи с открытием летом 2021 года Реставрационно-хранительского корпуса ЕМИИ было принято решение о переносе деятельности проекта на новую площадку.



«Переход проекта «Эрмитажная школа реставрации» неслучаен, ведь при создании Реставрационно-хранительского корпуса учитывалась сложная инфраструктура и специфика такого объекта, подбиралось современное технологическое оборудование для реставрационных мастерских, музеем был набран внушительный штат молодых реставраторов, который нацелен на постоянное обучение у практикующих реставраторов и обмен опытом с коллегами», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.



В этом году участниками стажировки стали более 20 сотрудников из разных культурных учреждений Урала и всей России: Красноярский Художественный музей имени В.И. Сурикова, Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Пермский краеведческий музей, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Государственный архив Свердловской области, Ельцин Центр, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.







«Эрмитажная школа реставрации» задействует специалистов со всего Урала. В 2021 году, после открытия центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ), Школа логично переместилась из Свердловского областного краеведческого музея в технически оснащенные и удобные мастерские Реставрационно-хранительского корпуса. Эрмитажная школа носит практико-ориентированный характер и способствует повышению компетенций и обмену опытом в реставрационном сообществе», — отметила художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации предметов из органических материалов Государственного Эрмитажа куратор программы «Эрмитажная школа реставрации» Марина Мичри.



С 24 апреля по 5 мая участники «Эрмитажной школы реставрации» познакомятся с основами консервации и реставрации произведений печатной графики под руководством сотрудников Лаборатории научной реставрации графики Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа — художника-реставратора I категории Елены Татарниковой и художника-реставратора III категории Михаила Семенова.







Стажировка включает в себя как теоретическую, так и практическую части — такой формат позволит повысить и закрепить профессиональные навыки художников-реставраторов из разных музеев Урала. Вместе с коллегами участники пройдут все этапы, необходимые для подготовки и проведения реставрации произведений печатной графики: определение сохранности экспонатов, фотофиксация, проведение реставрационной комиссии и освоение на практике изученных методов реставрации. В завершение программы каждый участник получит сертификат о прохождении стажировки.



Напомним, что в феврале прошлого года уральский музей подписал соглашение с Государственным Эрмитажем о продолжении сотрудничества до 2026 года.







Также осенью 2022 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский посетил Екатеринбург и в рамках встречи с властями города и руководством ЕМИИ подписал соглашение о прохождении студентами-искусствоведами Гуманитарного института УрФУ стажировок в Эрмитаже.



Выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс». Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций.



На данный момент в культурном центре проходит одна из них — «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». А осенью этого года, в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.



Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ