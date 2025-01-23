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23.01.2025

Открытый мир

В Санкт-Петербурге в Музее Фаберже с 15 февраля по 16 марта 2025 года будет проходить выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона». Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже реализуют проект в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как дань памяти подвигу героев, сражавшихся за будущие поколения, за их право жить и творить.

Открытый мир
Седухин Е.В. (1930–2023). «Симфония шестой домны», 1979. Холст, масло, 100 х 110. ЕМИИ

«Проект «Открытый мир» посвящен красоте и талантам нашей Родины, ее величию и многообразию. Это возможность задуматься о ее исключительности и восхититься одаренностью ее мастеров. Проект начинается выставкой выразительного и экспрессивного уральского искусства. Урал был кузницей Великой Победы, он известен своей промышленной мощью и несгибаемой силой духа. Уральский характер, упрямый и своевольный, дал начало и самобытному искусству, яркому и энергичному», — отметил основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг.

Открытый мир
Брусиловский М.Ш. (1931–2016). «Урал. 1942 год», 1967. Холст, масло, 205 х 205. ЕМИИ

Работы художников, представляющих современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона», войдут в состав первой из череды выставок в рамках проекта «Открытый мир». Экспозиция познакомит зрителей с представителями уральской арт-сцены второй половины XX — начала XXI веков.

«Серией выставок «Открытый мир» Музей Фаберже продолжит знакомить зрителей с российским искусством, осваивая новую для себя территорию искусства современного. Этот уникальный выставочный проект позволит в полной мере ощутить единство культурного пространства страны. На первой выставке серии «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» мы постарались показать произведения различных видов уральского искусства — от живописи и графики до камнерезных произведений — прямо в центре Петербурга», — рассказал президент фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Открытый мир
Константинов А.С. (1927–1998). «О человеке. Автопортрет». Конец 1970-х гг. Оргалит, темпера, 125,3 х 89. ЕМИИ

Выставочный проект реализован в сотрудничестве с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ), предоставившим из своих фондов более 40 экспонатов. Также в экспозиции будут демонстрироваться произведения из собраний Нижнетагильского музея изобразительных искусств (НТМИИ), Ирбитского государственного музея изобразительных искусств им. В.А. Карпова, Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера и его подразделения — Художественного музея Эрнста Неизвестного, а также Галереи Синара Арт, маркетплейса Cube.Market, галереи «Треугольник» (Москва) и аукционного дома Art Globe. Часть работ отобрана на выставку непосредственно из мастерских художников и частных коллекций.

Всего на выставке будет представлено более 120 живописных, графических и скульптурных произведений, а также камнерезных изделий, созданных советскими и современными художниками, родившимися и работавшими на Урале: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Заречном. Каждый из этих городов знаменит своим богатым культурным наследием.

Открытый мир
Неизвестный Э.И. (1925–2016). «Кентавресса» (Centaur (Female), 1987. Бронза, 27,2 х 23,5 х 12. Музей Эрнста Неизвестного (Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера)

Екатеринбург — центр уральского искусства, неустанно пополняющий его историю новыми, запоминающимися именами. Значимую роль играет Нижний Тагил, известный «тагильской живописной школой», которая воспевает поэзию тяжелой индустрии, ее брутальную красоту и гармонию и тяготеет к поискам новых форм. Закрытый город Заречный, спутник Белоярской АЭС, стал родиной арт-группы «Атомная провинция», работавшей как в области станковой графики и живописи, так и в сфере перформанса и видеоарта. Ирбит неслучайно получил славу «города музеев»: именно в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств хранится самая крупная в России коллекция уральской графики.

Открытый мир
Горелов Г.А. (1938–2009). «Триптих «Легенда». Уральский град», 1974. ДСП, левкас, темпера, лак, авторская техника, 62,0 х 51,5. НТМИИ

Экспозиция выставки поделена на несколько условных взаимосвязанных разделов, отражающих различные направления уральского изобразительного искусства. Один из них воспевает суровую красоту уральских гор, раскрытую в пейзажах Николая Чеснокова, Геннадия Мосина, Александра Бурака, а также в произведениях современных мастеров широко известного уральского камнерезного искусства.

Открытый мир
Горелов Г.А. (1938–2009). «Триптих «Леген-да». Рождение города», 1974. Оргалит, левкас, темпера, лак, авторская техника, 63,3 х 53,0. НТМИИ

Эпос и романтика советского времени предстают на полотнах мастеров «сурового стиля» — свердловчанина Миши Брусиловского, пермяка Тимофея Коваленко, тагильчанина Евгения Седухина и других. Некоторые разделы познакомят зрителей с представителями уральского неофициального искусства второй половины 1960-х — 1980-х годов (Алексея Константинова, Александра Лысякова) и с произведениями авторов, чей самобытный художественный язык складывался в реалиях эпохи перестройки (Николая Федореева, Игоря Шурова, общества «Картинник»).

Открытый мир
Горелов Г.А. (1938–2009). «Триптих «Леген-да». Легенда об Урале», 1974. ДСП, левкас, темпера, лак, 64,5 х 53,8. НТМИИ

Еще один раздел выставки включает живописные, графические и скульптурные произведения именитых современных художников, получивших признание в стране и за ее пределами (Владимира Наседкина, Юрия Крылова, Сергея Брюханова), а также молодых авторов, работающих в различных направлениях современного искусства (Красила Макара, Александра Баженова, Елены Треуголки, арт-дуэта «Осип Тофф», Елизаветы Нетребы).

Открытый мир
Добровольский В.Н. (1947–2022). «Солнечный день», 1977. Холст, масло, 165 х 170. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств им. В.А. Карпова

Значительный раздел экспозиции представит произведения оригинальной и печатной графики художников, известных далеко за пределами своей малой родины: классика станковой гравюры и книжной иллюстрации Виталия Воловича, «уральского Дюрера» Владимира Зуева, графика-экспериментатора Алексея Казанцева. Стоит отметить, что в экспозиции можно будет увидеть оригинальные и невероятно экспрессивные произведения уроженца Свердловска, легендарного скульптора Эрнста Неизвестного, чей столетний юбилей отмечается в этом году.

Изображения предоставлены пресс-службой Музея Фаберже
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