Экскурсии для «своих»

В ближайшие выходные, 22 и 23 июля, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) традиционно подготовил для постоянных посетителей, а также для всех жителей и гостей города познавательную программу. Мероприятия пройдут на четырех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5.22 июля в 13.00 в Музее наивного искусства пройдет открытая экскурсия по экспозиции. О судьбе наивных художников и ее влиянии на их творчество на примере работ Альберта Коровкина расскажет заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Здесь же 23 июля в 15.00 можно будет посетить открытую экскурсию по выставке «Люди должны быть разными». Зрители смогут увидеть 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранных Вадимом Помещиковым в 1991-2004 годах. Помимо известных российских художников, представлены авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины.Структуру выставки задают базовые элементы бытия, объединенные в десять разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».В воскресенье в 14.00 все желающие смогут посетить открытую экскурсию по Центру истории камнерезного дела. Сотрудники музея представят посетителям историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, расскажут о месторождениях самых необычных пород камня, познакомят с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. Кроме того, у участников экскурсии будет возможность в ходе мастер-класса сравнить, насколько трудоемким был труд мастеров-огранщиков 300 лет назад и в настоящее время.Открытые экскурсии по выставке «Спасенные боги» пройдут в корпусе на улице Воеводина, 5 в субботу и воскресенье. Начало мероприятий в обе даты — в 12.00.Проект «Спасенные боги» впервые демонстрирует в Екатеринбурге такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. В экспозиции представлено 83 предмета деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Дополняет экспозицию рассказ об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Выставка демонстрирует самые знаковые визуальные образы коллекции: фигуры Христа в темнице, Распятия, страстные ангельские чины, фигуры Бога-Саваофа и ангелов, апостольский чин и образы святых.Кроме того, в воскресенье в 12.00 на этой же площадке пройдет занятие «Мастер-умелец пермский медведь!», которое будет интересно детям в возрасте от шести лет. Для малышей проведут экскурсию по выставке «Спасенные боги». В ходе нее ребята смогут внимательно рассмотреть уникальные примеры деревянной скульптуры XVIII-XIX веков и обратить особое внимание на примеры реставрации скульптур. Затем экскурсанты узнают об истории герба Перми и в конце мероприятия слепят медведя из пластичного материала.22 июля в 12.00 в корпусе на улице Вайнера, 11 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Адреса андеграунда». Куратор выставки заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева расскажет посетителям о выставочном проекте, который впервые представляет широкому зрителю коллекцию свердловского неофициального искусства ЕМИИ, систематическое комплектование которой началось в 2021 году.«Свердловское неофициальное искусство имеет насыщенную историю. Как самостоятельное явление оно зародилось в середине 1960-х годов в изостудии свердловского мастера Николая Чеснокова. Вскоре ученики чесноковской изостудии, стали одними из главных персонажей альтернативной художественной сцены Свердловска», — говорится в анонсе мероприятия на сайте ЕМИИ.Здесь же в субботу в 13.00 начнется лекция «Джаз в советском союзе. От Утесова до Курехина». Мероприятие входит в цикл лекций Тимофея Чаплюка «Музыка советского периода. Мифы и реальность» в рамках выставки «Адреса андеграунда».«Советский джаз — это что-то из разряда легенд. Одни считают, что его не существовало, другие утверждают, что в советском джазе были самые выдающиеся музыканты, шагавшие впереди планеты, настоящие виртуозы и новаторы. Где же здесь правда?» — говорится в анонсе мероприятия на сайте музея.Также до 30 июля здесь действует экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», открытая экскурсия по которой пройдет 23 июля в 14.00. Событие приурочено к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».