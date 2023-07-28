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Музей для горожан

В ближайшие выходные, 12 и 13 августа, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) подготовил для постоянных посетителей, а также для всех жителей и гостей города несколько актуальных экскурсий. Мероприятия пройдут на трех площадках музея: в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5.

Музей для горожан

Фокус на «Эрмитаж-Урал»

Кураторская экскурсия по новой выставке «От Эль Греко до Ренуара» пройдет в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в субботу, 12 августа, в 14.00. Куратор выставки заведующая сектором зарубежного искусства Дарья Черкасова познакомит посетителей с одной из интереснейших региональных коллекций в России. Полотна Эль Греко, Якопо Тинторетто, Бернардо Беллотто, Огюста Ренуара из коллекции западноевропейского искусства Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) прибыли в Екатеринбург на 2,5 месяца. Всего зрители увидят 66 произведений художников восьми европейских школ периода XVI — начала XX века.

В воскресенье, 13 августа, в 17.00 здесь же сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анна Марченко проведет тематическую экскурсию ко Дню строителя. Во время нее речь пойдет об архитектурных пейзажах в коллекции музея.

Музей для горожан

«Нас ждут домики, лаконично выполненные в технике флорентийской мозаики, романтические пейзажи с замками и вид римского Пантеона в период попытки его архитектурного дополнения. Мы также мысленно «разберем» конструкцию самого здания музея, посмотрим историю его становления от мануфактурного магазина до современного выставочного центра, со всеми сопутствующими особенностями», — говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции. Работы по модернизации исторического здания музея провели строители компании «Атомстройкомплекс».

Наивные дни

Кроме того, в выходные дни по традиции пройдут открытые экскурсии в Музее наивного искусства. 12 августа в 13.00 в здесь состоится открытая экскурсия по экспозиции. О судьбе наивных художников и ее влиянии на их творчество на примере работ Альберта Коровкина расскажет заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.

Музей для горожан

Здесь же 13 августа в 15.00 можно будет посетить открытую экскурсию по выставке «Люди должны быть разными». Зрители смогут увидеть 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранных Вадимом Помещиковым в 1991-2004 годах. Помимо известных российских художников, представлены авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины.

Структуру выставки задают базовые элементы бытия, объединенные в десять разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».

Музей для горожан

Традиции уральских камнерезов

Еще одну экскурсию по музею гости и жители города смогут посетить 13 августа в 14.00. Она пройдет в Центре истории камнерезного дела. Сотрудники музея представят посетителям историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, расскажут о месторождениях самых необычных пород камня, познакомят с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. Кроме того, у участников экскурсии будет возможность в ходе мастер-класса сравнить трудоемкость работы мастеров-огранщиков 300 лет назад и в настоящее время.
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