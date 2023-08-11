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Вчера, 13:08

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11, открылась выставка «От Эль Греко до Ренуара». Предметы искусства из Нижнего Новгорода привезли в Екатеринбург в рамках соглашения о сотрудничестве, которое осенью прошлого года в рамках ежегодного очного Общего собрания Союза музеев России в Главном штабе Государственного Эрмитажа подписали директор ЕМИИ Никита Корытин и директор НГХМ Роман Жукарин.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Произведения западноевропейского искусства впервые экспонируются вне стен НГХМ в таком количестве.

«К нам приехала фактически вся постоянная экспозиция здания музея на Верхневолжской набережной. Во-первых, такого массового выезда в опыте НГХМ не было никогда. Во-вторых, сюда приехали вещи, которые вообще никогда не покидали стен постоянных экспозиций, это и Эль Греко, и Ренуар», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Стоит отметить, что в ходе подготовки выездной выставки специалисты НГХМ осуществили большую научно-исследовательскую работу, в результате которой было установлено авторство ряда произведений, а также уточнены их названия и сведения, касающиеся истории бытования экспонатов и их поступления в собрание музея.

Собрание западноевропейского искусства НГХМ — одно из интереснейших региональных собраний России, которое позволяет проследить развитие зарубежного искусства на протяжении 500 лет и включает в себя произведения таких художников, как Якопо Тинторетто, Эль Греко, Поль Ренуар.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Выставка «От Эль Греко до Ренуара» представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX вв. восьми европейских школ. В рамках проекта у посетителей музея будет возможность ознакомиться как с особенностями искусства каждой из стран, так и со связями между произведениями, созданными в одну эпоху.

Самое раннее из включенных в экспозицию полотен — «Портрет венецианского вельможи» Якопо Тинторетто, последнего из великих мастеров Позднего Возрождения в Италии. Дальнейшее развитие итальянского искусства в XVII–XVIII веках представлено работами Элизабетты Сирани, Джузеппе Марии Креспи, Бернардо Беллотто.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Стоит отметить, что работы испанской школы редко встречаются в музейных собраниях России, но на выставке в культурном центре «Эрмитаж-Урал» можно увидеть изображения апостола Иакова Старшего кисти одного из наиболее известных испанских мастеров — Эль Греко.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Один из наиболее цельных разделов выставки посвящен «золотому веку» фламандского и голландского искусства и демонстрирует произведения XVII в. В экспозиции представлены как крупные полотна мастеров фламандской живописи, так и камерные работы «малых голландцев». В небольших работах Давида Тенирса, Адриана ван де Венне, Отто ван Схрика запечатлены сцены быта фламандцев и голландцев и картины национальной природы.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Эпоха Нового времени в экспозиции включает еще одну школу — немецкую. Портреты Иоганна Ауэрбаха и Антона Граффа демонстрируют идеальные образы человека того времени — интеллектуала, руководствующегося во всех своих поступках, прежде всего, логикой и разумом.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Наконец, французское искусство XVIII–XIX вв. демонстрирует целый спектр стилей и направлений — от рококо (Шарль Жозеф Натуар) до неоклассицизма (Луи Буше) и академизма (Орас Верне). Живописные произведения сопровождаются образцами бронзовой пластики XVIII и XIX вв. на модные тогда сюжеты. Они воспроизводят модели известных французских скульпторов — Жана Антуана Гудона, Клода Мишеля, Огюста Родена.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

В экспозицию включены два произведения редких для отечественных собраний датской и польской школ, посвященные народным образам. Это масштабное полотно датского художника Карла Блоха «В римской остерии» и жанровая композиция польского автора Феликса Пенчарского «На представлении театра в Люблине».

Особое место на выставке займут два наиболее поздних произведения. Полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Огюста Ренуара, одного из самых известных представителей французского импрессионизма, представляет наиболее характерные его черты — непосредственность видения натуры, динамику, свежесть колорита. Началом XX в. датируется ночной пейзаж немецкого художника Фрица Овербека, продолжившего опыты импрессионистов в передаче световоздушной среды.

Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Выставка «От Эль Греко до Ренуара» будет представлена в залах центра «Эрмитаж-Урал» с 12 августа по 5 ноября 2023 года.
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