Екатеринбуржцам покажут полотна Эль Греко и Ренуара

Екатеринбургский музей ИЗО в выходные приглашает горожан на актуальные экскурсии ...

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В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...