Уральский авангард на выезде

В Нижнем Новгороде в Новом современном культурном центре «Пакгаузы» 30 мая открылся масштабный выставочный проект «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала», подготовленный в рамках сотрудничества Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) и Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник управления культуры Илья Марков и директора уральских музеев.







Выставка позволит зрителям познакомиться с коллекциями произведений русского авангарда из уральских собраний — это более 200 работ, представляющих творчество 80 художников. Специально для нижегородской публики была подготовлена экспозиция, где представлены произведения живописи и графики, демонстрирующие широкое новаторское движение в изобразительном искусстве с конца 1900-х годов и до его излета на рубеже 1930-1940-х годов.



Директор ЕМИИ Никита Корытин отметил, что проект стал сложным, но чрезвычайно интересным для команды музея.



«Эта выставка — один из самых сложных проектов, которыми доводилось заниматься команде нашего музея. Обсуждение проекта с НГХМ началось год назад, и еще полгода потребовалось, чтобы выработать итоговую концепцию, а затем перейти к сложным переговорам со всеми участниками проекта, которые предоставили свои произведения. В результате получился большой выставочный проект, который представляет не только классику авангарда, но и работы его предшественников и последователей», — сказал Никита Корытин.







Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый из которых демонстрирует определенную грань феномена авангарда. Так, в первом разделе показаны направления, предшествующие авангарду: символизм, неоимпрессионизм, модерн.



Второй раздел экспозиции состоит из произведений художников авангарда всех его ведущих направлений. Неопримитивизм представлен картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой. С бубнововалетцами — «московскими сезаннистами» — можно будет познакомиться на примере работ Петра Кончаловского, Александра Куприна, Ильи Машкова, Роберта Фалька. Кубофутуризм ярко демонстрируют картины Надежды Удальцовой, Натана Певзнера, Веры Пестель, Любови Поповой, Петра Соколова.







Третий раздел выставки посвящен авангардному движению 1920-1930-х годов. В этот период художники, отталкиваясь от достижений авангарда, ищут новый художественный язык, адекватный послереволюционному времени, создают свои индивидуальные стили. Но с 1932 года весь авангард и любые формальные поиски оказываются под жестким запретом. Однако отзвуки авангардных поисков еще долго «звучали» в творчестве Митрофана Берингова, Павла Сурикова, Сергея Кольцова, Магдалины Вериго, Владимира Иконникова, Виктора Дубяго.







Стоит добавить, что в контексте общей концепции экспозиция также включает четыре монографические подборки произведений художников, связанных с авангардным движением и являющихся эксклюзивной собственностью и гордостью таких уральских музеев, как Нижнетагильский и Челябинский музеи изобразительных искусств, Пермская художественная галерея и Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.







Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин отметил, что гастрольная выставка позволит познакомить нижегородцев и гостей города с уникальными произведениями русского авангарда.



«Мы признательны каждому партнеру этого уникального проекта. Особенно хотим подчеркнуть роль специалистов ЕМИИ, которые разработали глубокую научную концепцию и общее экспозиционное решение выставки. НГХМ, в свою очередь, выступил продюсером этой идеи — познакомить не только нижегородцев, но и жителей европейской части России с сокровищами русского авангарда в невероятном выставочном пространстве «Пакгаузов», — подчеркнул Роман Жукарин.



Напомним, что 9 ноября 2022 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа в рамках ежегодного очного Общего собрания Союза музеев России директор НГХМ Роман Жукарин и директор ЕМИИ Никита Корытин подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому два крупнейших региональных художественных музея проведут пять обменных выставочных проектов в 2023 году.







Первый из них прошел в Екатеринбурге в феврале этого года в корпусе отечественного искусства ЕМИИ на Воеводина, 5. Выставка «Запечатленный свет» представила более сотни предметов живописи и скульптуры из собраний уральского и нижегородского музеев, отражающих 50 лет развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х годов.



Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ