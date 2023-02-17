«Запечатленный свет»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) в субботу открылась первая в этом году выставка в рамках сотрудничества с Нижегородским государственным художественным музеем (НГХМ). Выставочный проект «Запечатленный свет» представляет более сотни предметов живописи и скульптуры из собраний обоих музеев, отражающих 50 лет развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х годов.







Директор ЕМИИ Никита Корытин отметил, что данный проект стал беспрецедентным по количеству предметов, представленных из собраний двух региональных музеев.



«Сегодняшний проект объединил усилия обоих музеев в равных пропорциях. Он очень насыщенный — порядка сотни экспонатов. Ради этой экспозиции наши нижегородские коллеги сняли целый ряд предметов с постоянной экспозиции. Мы, в свою очередь, представили много вещей, которые выставляются впервые после реставрации. Надеюсь, что мы удовлетворим этим самых требовательных посетителей», — сказал Никита Корытин.







Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин добавил, что на выставке присутствует большое количество знаковых для русского импрессионизма работ из нижегородской коллекции, часть которых никогда не выставлялась в региональных музеях.



«Мы представляем достаточно значимую часть нашего собрания — здесь много хрестоматийных работ, которые мы смогли привезти в Екатеринбург. Многие из этих полотен никогда не выдавались в региональные музеи. Я надеюсь, что этот проект станет хорошим стартом для наших планов в 2023 году», — отметил Роман Жукарин.







Импрессионизм в русском искусстве, не получив столь яркого характера, как во Франции, имел тем не менее важное значение в живописи, обозначив переход к новаторским явлениям. Художественное разнообразие эпохи нашло отражение в составе выставки, включающей произведения мастеров, так или иначе испытавших на определенном этапе своего творчества влияние импрессионизма.







Центральное место в экспозиции заняли произведения ведущих художников-импрессионистов, представителей московского объединения «Союз русских художников», — Сергея Виноградова, Василия Переплетчикова, Станислава Жуковского, Петра Петровичева, Леонарда Туржанского, Ивана Слюсарева, Витольда Бялыницкого-Бирули.







Они гармонично соседствуют с картинами мастеров, в творчестве которых это направление стало лишь очередной ступенью развития: Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова, Александра Степанова, Аркадия Рылова, Константина Юона, Бориса Кустодиева, Александра Парамонова, Александра Герасимова. При этом особое внимание на выставке уделено творчеству Константина Коровина — родоначальника и самой яркой фигуры русского импрессионизма.







Куратор выставки со стороны ЕМИИ научный сотрудник сектора русского искусства Алана Гогичаева, для которой эта выставка стала первым самостоятельным проектом, рассказала о том, как подбирала предметы для экспозиции.



«Когда шел отбор предметов для выставки, я отталкивалась от идеи показать богатство русского импрессионизма в целом. Чтобы в экспозиции были представлены работы не только Валентина Серова и Константина Коровина, которые наиболее известны публике. Но и представить менее известных художников — хотя бы по одному их произведению включить в экспозицию. Например, Николая Мещерина и Василия Мартынова. Кроме того, я ставила себе целью показать историю развития русского импрессионизма. Это был краткий, но очень яркий эпизод в истории российского искусства. Именно поэтому выставка построена в хронологическом порядке — от самых ранних работ к поздним. И посетители на примере работ того же Константина Коровина смогут увидеть, как развивалось это направление в его творчестве», — отметила Алана Гогичаева.







Все представленные на выставке произведения объединяет особое качество импрессионистической живописи — сияние живописной поверхности, созданной раздельными мазками чистого цвета.



Для большинства картин этих художников типичны небольшой размер, этюдный характер, фрагментарность композиции, кажущаяся незавершенность, основанная на быстрых зарисовках с натуры.







Ученый секретарь НГХМ Ирина Миронова, нижегородский куратор проекта, рассказала, что идея организации выставки русского импрессионизма из собраний двух региональных музеев возникла пять лет назад.



«Инициатива этой выставки исходила от ЕМИИ. Идея родилась еще в 2018 году, когда у нас в Нижнем Новгороде проходила выставка русского импрессионизма, которая называлась «Движение к свету». Тогда мы выставляли работы из восьми разных музеев, в том числе из собрания ЕМИИ. Именно тогда Никита Корытин приехал к нам и предложил идею повторить этот проект в Екатеринбурге, только в другом формате. И когда возникла идея сотрудничества между нашими музеями, мы решили начать именно с русского импрессионизма», — рассказала Ирина Миронова.







Никита Корытин, в свою очередь, напомнил, что это лишь первая совместная выставка двух музеев из целой серии проектов, запланированных на 2023 год.



«Сегодняшнее открытие выставки значимо не только тем, что это первый выставочный проект 2023 года. Это событие еще и открывает серию выставок, которые мы в этом году проведем совместно с НГХМ. Всего на этот год запланировано пять взаимных проектов, включая сегодняшний, и это беспрецедентный опыт такого тесного взаимодействия двух региональных музеев, когда мы обмениваемся имиджевыми коллекциями», — подчеркнул директор ЕМИИ.



Выставка «Запечатленный свет» будет представлена в залах ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 18 февраля по 6 мая 2023 года.